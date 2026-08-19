Yalova semalarında Türk Yıldızları'ndan görkemli 97. yıl gösterisi

gösterinin detayları:

Yalova’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin 97’nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları kent semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

gösterinin sahne aldığı meydan:

Uçuşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde yapıldı ve timin gerçekleştirdiği akrobasi manevraları Yalova semalarına görsel bir şölen sundu.

vatandaşların tepkisi:

Kent sakinleri art arda gerçekleştirilen manevraları dikkatle izledi; birçok vatandaş cep telefonlarıyla gösteriyi kaydetti ve anları paylaşmak üzere görüntüledi.

Gösteri, anma etkinliklerinin en dikkat çeken bölümünü oluşturdu ve katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

YALOVA’DA TÜRK YILDIZLARI TARAFINDAN GÖSTERİ UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.