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Jandarma 213 öğrenciye KADES ve terörizme karşı farkındalık eğitimi verdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 213 öğrenciye KADES, sosyal medya güvenliği ve terörün finansmanı konularında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Jandarma 213 öğrenciye KADES ve terörizme karşı farkındalık eğitimi verdi

Jandarmadan yerinde bilgilendirme

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte toplam 213 öğrenciye yönelik bir bilgilendirme faaliyeti icra etti. Program, gençlerin güvenlik ve dijital farkındalık düzeyini artırmaya odaklandı.

Eğitim içeriği:

Faaliyette öğrencilere KADES uygulaması hakkında tanıtım yapıldı; sosyal medya kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Ayrıca terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri ile terörizmin finansmanı konularında öğrenciler bilgilendirildi ve risklerin nasıl fark edileceğine dair temel göstergeler paylaşıldı.

Uygulamalı tanıtım:

Tanıtım sırasında öğrencilerin cep telefonlarına KADES uygulaması yüklendi ve uygulamanın kullanımına ilişkin uygulamalı bilgiler verildi. Öğrencilere acil durum bildirim mekanizmaları ve uygulamanın pratik işleyişi gösterildi.

Faaliyetin önemi:

Etkinlik, dijital mecralarda ve gündelik yaşamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı. Bilgilendirmeler, hem bireysel güvenlik önlemleri hem de toplumsal duyarlılığı güçlendirme hedefiyle düzenlendi.

JANDARMADAN 213 ÖĞRENCİYE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

JANDARMADAN 213 ÖĞRENCİYE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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