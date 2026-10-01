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Gürsu'da yaşayan çınarlara adanmış vefa ziyareti

Gürsu Belediyesi, 'Yuvamda Sağlık ve Huzur Var' projesi kapsamında 1 Ekim'de 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bakım ve vefa gösterdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:10

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gürsu'da yaşayan çınarlara adanmış vefa ziyareti

Yuvamda Sağlık ve Huzur Var projesiyle sahaya çıkan belediye

Gürsu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen 'Yuvamda Sağlık ve Huzur Var' projesinin Ekim ayı etkinliklerine duygusal bir saha çalışmasıyla başladı. Proje kapsamında 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde ilçenin en yaşlı büyükleri evlerinde ziyaret edilerek hem destek hem de moral verildi.

projenin kapsamı ve veri envanteri:

2026 yılı başında başlatılan ve Bursa'daki belediyeler arasında projesi kabul gören tek belediye olan Gürsu Belediyesi, dokuz aydır 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik çok yönlü çalışmalar yürütüyor. ARGE ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan veri envanteri sayesinde ilçede 7 bin vatandaşın 65 yaş üzeri olduğu tespit edildi ve bu kayıtlar baz alınarak sosyal destek, fiziksel yardım, kültür gezileri ile evde teknik ve bakım desteği gibi uygulamalar planlandı.

ziyaretin duygusal anları ve başkanın mesajı:

Saha çalışmaları sırasında zaman zaman Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da ekibiyle birlikte görüşmelere katıldı. Başkan Işık ve ekipleri, 1 Ekim ziyaretleri sırasında büyüklerle sohbet etti, taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarına yönelik notlar aldı. Ziyaretler esnasında duygusal anlar yaşandı; ilçe büyükleri Başkan Işık'ı memnuniyetle karşıladı ve teşekkür etti.

Mustafa Işık, projenin bu yılki ziyaretlerine ilişkin olarak 'Büyüklerimiz bizim başımızın tacı. Bugün ve her gün onlara başta vefamızı ve saygımızı asla eksik etmiyoruz. Evlerinde gösterdiğimiz bakım ve ilgiyi bugün de ziyaretlerimizle taçlandırmak istedik' ifadelerini kullandı.

Belediyenin saha notlarına göre ziyaretler, sadece birer nezaket ziyareti olmanın ötesinde tespit edilen ihtiyaçların hızlıca yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Böylece hem sosyal hem de teknik destek ayağa götürülerek yaşlıların yaşam kalitesi artırılmaya çalışılıyor.

Geçmişte de benzer etkinlikler düzenlendiği hatırlatılırken, kaynaklarda ayrıca 1 Eylül Dünya Yaşlılar Günü'nde de ilçe büyüklerinin evlerinde çiçeklerle ziyaret edildiği belirtildi. Gürsu Belediyesi yetkilileri, kayıtlı veri envanterini güncel tutarak önümüzdeki aylarda ziyaret ve destek programlarını sürdüreceklerini vurguladı.

GÜRSU BELEDİYESİ, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN ‘YUVAMDA SAĞLIK VE...

GÜRSU BELEDİYESİ, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN ‘YUVAMDA SAĞLIK VE HUZUR VAR’ PROJESİ KAPSAMINDA EKİM AYI ETKİNLİKLERİNE DUYGU YÜKLÜ BİR SAHA ÇALIŞMASI İLE BAŞLADI. 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ NEDENİYLE, İLÇENİN EN YAŞLI BÜYÜKLERİNİ ZİYARET EDEN GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI VE EKİBİ, YAŞLILARIN GÖNÜLLERİNDE TAHT KURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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