Minik ellerden dualara: Mürüvvet Başdeğirmen anıldı

Mürüvvet Başdeğirmen anaokulunda anma programı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile ailenin yakınlarının katıldığı program, kızları Mürüvvet Başdeğirmen'in vefatının ikinci sene-i devriyesi anısına gerçekleştirildi. Aile tarafından adının yaşatılması için yaptırılan Mürüvvet Başdeğirmen Anaokulu tarafından düzenlenen programda, küçük öğrenciler okula gelişlerinde aileyi çiçeklerle karşıladı.

program ve katılımcılar:

Törene Isparta Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Vural ve Yüksel Topal, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile Başdeğirmen ailesinin fertleri; oğulları Celal Başdeğirmen ve eşi Tansu Başdeğirmen katıldı. Ailenin adını taşıyan okulda düzenlenen anmada duygusal anlar yaşandı.

konuşmalar ve vurgular:

İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, yaptığı konuşmada Mürüvvet Başdeğirmen'in eğitimci kimliğinin ve insani özelliklerinin okulun eğitim anlayışına yansıyacağını vurguladı. Ocak, il genelindeki okul öncesi eğitim verilerine değinerek ilde 7 bin 248 okul öncesi öğrencisi bulunduğunu, bunun 4 bin 258'inin il merkezinde yer aldığını ve anılan okulda 8 derslikte 180 öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı. Okul öncesi eğitimde kimsenin geri çevrilmediğini söyledi ve okulun Mürüvvet öğretmenin anısını yaşatacağını belirtti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuşmasında kızları Mürüvvet ile ilgili söylenen sözlerin hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını ifade etti. Başdeğirmen, kayıptan önce Kurtuluş Mahallesi'nde açılan Mürüvvet Başdeğirmen Sağlık Ocağı ve akabinde kısa sürede yaptırılan anaokulunun ailenin umudunu güçlendirdiğini anlattı. Kızının çocuk gelişimi eğitimcisi olduğunu hatırlatan Başdeğirmen, "Bir Mürüvvet gitti ama arkasından binlerce Mürüvvet gibi çocuklarımız yetişiyor" sözleriyle okulun sürdüreceği etkiye vurgu yaptı ve aileye, okul yönetimine ile öğretmenlere teşekkür etti.

Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural ise Mürüvvet Başdeğirmen'in merhamet ve yardımseverlikle örnek bir yaşam sürdüğünü belirterek aileye teşekkür etti ve anılan eserlerin sevap defterine katkı sağlayacağını niyaz etti. Vural, program katılımcılarına ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Konuşmaların ardından program dualarla sona erdi. Anma sonunda Başdeğirmen ailesi, minik öğrencilere ve katılımcılara lokma ikramında bulundu; program, anı ve hatıraların paylaşıldığı duygusal bir ortamda tamamlandı.

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