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Jandarma altı ilçede 1.719 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verdi

Afyonkarahisar Jandarma ekipleri Dinar, İscehisar, Emirdağ, Sandıklı, Sinanpaşa ve Sultandağı'nda 1.719 kişiye trafik güvenliği ve koruyucu ekipman uyarıları yaptı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma altı ilçede 1.719 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verdi

Jandarma ilçelerde trafik güvenliği bilinci artırdı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik güvenliğinin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

çalışmanın kapsamı

Dinar, İscehisar, Emirdağ, Sandıklı, Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde toplam 1.719 vatandaşa, emniyet kemeri kullanımının önemi, elektrikli motosiklet kullanımında alt yaş sınırı, koruyucu ekipman kullanımı ve genel trafik güvenliği konularında bilgiler verildi.

uygulama ve destek

Ekipler, bilgilendirme sırasında konuları anlaşılır şekilde aktararak güvenli sürüş ve koruyucu ekipman kullanımını teşvik etti. Bilgilendirme çalışmalarının ardından katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

amaç ve beklenti

Gerçekleştirilen faaliyetin amacı, trafik güvenliği bilincini yükseltmek ve halk arasında emniyet kurallarına uyumu artırmaktır. Eğitimlerin sürdürülmesiyle trafikte risklerin azaltılması hedefleniyor.

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE, TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI VE...

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE, TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI VE VATANDAŞLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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