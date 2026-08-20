Jandarma altı ilçede 1.719 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verdi

Afyonkarahisar Jandarma ekipleri Dinar, İscehisar, Emirdağ, Sandıklı, Sinanpaşa ve Sultandağı'nda 1.719 kişiye trafik güvenliği ve koruyucu ekipman uyarıları yaptı.