Bakan Şimşek eşel mobil ile mazotta küresel şokun etkisini sınırlıyor

Bakan Şimşek'in değerlendirmesi:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların mazot fiyatları üzerindeki etkilerine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimşek, ham petrol fiyatlarının savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerilemesine rağmen, taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığının mazot üzerindeki fiyat baskısını sürdürdüğünü belirtti.

Neden mazot fiyatlarında baskı sürüyor:

Bakanın aktardığına göre, piyasalarda görülen arz darboğazı, rafineri üretimindeki kesintiler ve lojistik sorunlar mazot marjlarını artırdı. Bu durum, Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak, varil başına yaklaşık 100 dolar seviyelerinde seyretmesine neden oluyor. Şimşek, bu dinamiklerin ham petrol fiyatlarının düşmesine rağmen mazot fiyatlarını baskıladığına dikkat çekti.

Eşel mobil adımlarının etkisi:

Bakan Şimşek, mazotta uygulanan eşel mobil kapsamındaki son düzenlemelerin amacını şu sözlerle özetledi: "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz." Bu ifade, hükümetin tüketici fiyatlarına doğrudan yansıyan enerji maliyetlerindeki ani sıçramaları sınırlamaya yönelik müdahalelerini ve aynı zamanda mali dengeleri gözetme hedefini bir arada tuttuğunu gösteriyor.

Açıklamada, alınan önlemlerin kısa vadeli fiyat oynaklıklarını hafifletmeye yönelik olduğu ve maliye politikasında disiplinin korunmasının öncelik olduğu vurgulandı. Şimşek'in paylaşımları, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklerin yakından izlendiğini ve gerektiğinde ek adımların atılabileceğini işaret ediyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA YAŞANAN GELİŞMELERE İLİŞKİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU.