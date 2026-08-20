Sabah mesaisinde kavşakta kaza: tırla motosiklet çarpıştı, sürücü tedaviye alındı

Kaza detayları

Edirne'de sabah saat 08.41'de merkez Kıyık Caddesi Kavşağı'nda bir tır ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, tırı kullanan M.Y. idaresindeki 64 AK 730 plakalı araç ile motosiklet sürücüsü A.D.Ö. yönetimindeki 34 KKF 849 plakalı motosikletin henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştığı bildirildi.

Müdahale ve süreç:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü A.D.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor:

Kazanın ardından tır sürücüsü M.Y., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili resmî ekipler tarafından inceleme başlatıldığı, çarpışma nedeninin yetkililerce araştırıldığı belirtildi.

EDİRNE'DE TIR İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.