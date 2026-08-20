Adliyeye sevk edildi: yargı sürecinde 10 yıl hapisle aranan şüpheli Samsun'da yakalandı

Aranan şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da 12 Ağustos 2020 tarihinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde çıkan silahlı çatışmayla ilgili olarak, yeniden yargılama sonucu cinayete yardım suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın detayları

Olayda iki grup arasında çıkan çatışmada kahvehane işletmecisi, iki çocuk babası Nadir Onat (41) ile Gürkan Ç. yaralandı. Ağır yaralanan Onat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, kentte geniş çaplı soruşturmaya neden oldu.

Yargı süreci ve verilen cezalar

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ocak 2022 tarihinde görülen davada Gürkan Ç. ve Hazal B. 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmış, bazı sanıklar ise beraat etmişti. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bozdu ve dava yeniden görülmek üzere mahkemeye döndü.

4 Mart 2025'teki yeniden yargılamada tutuklu sanıklar Gürkan Ç. ve Hazal B. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Altan E. ile Mehmet D.B. 10'ar yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan bir sanık ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanıp verilen 10 yıl hapis cezası alan ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet D.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bafra ilçesi Dereköy mevkiinde yakalanarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SAMSUN'DA 2020 YILINDA MEYDANA GELEN KAHVEHANE SAHİBİ CİNAYETİYLE İLGİLİ YENİDEN YARGILAMA SONUCU CİNAYETE YARDIM ETMEK SUÇUNDAN 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN ŞAHIS POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.