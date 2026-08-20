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Evde skunk üretimi şüphesiyle Gümüşova'da yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Gümüşova'da jandarma aramasında 4.560 g skunk, 145 g skunk tohumu, 39 skunk sigarası, 16 kenevir kökü ve üretime yönelik malzemeler ele geçirildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Evde skunk üretimi şüphesiyle Gümüşova'da yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Gümüşova'daki arama operasyonu:

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gümüşova ilçesinde bir şahsın ikametinde gerçekleştirilen arama sonucu, evde yüklü miktarda uyuşturucu madde ve üretimde kullanıldığı değerlendirilen ekipmanlar bulundu.

ele geçirilenler:

Aramada 4 bin 560 gram skunk, 145 gram skunk tohumu, içerisinde skunk bulunan 39 adet sigara, 16 kök kenevir bitkisi ve 7 gram toz skunk ele geçirildi. Ayrıca arama sırasında 6 adet bitki gübresi, 1 hassas terazi, 1 fotokapan ve bir iklimlendirme sistemi bulundu.

soruşturma ve işlemler:

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve üretime yönelik malzemelerle ilgili Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ŞAHSIN İKAMETİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMADA...

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ŞAHSIN İKAMETİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMADA, YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE VE UYUŞTURUCU ÜRETİMİNDE KULLANILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN ÇEŞİTLİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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