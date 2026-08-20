Trafik kazası tartışması belediye bahçesinde silahlı çatışmaya dönüştü

Adıyaman belediyesi bahçesindeki saldırının nedeni açıklandı

Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde gerçekleşen silahlı saldırının, belediye personelinin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrasında çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana geldiği bildirildi. Olayda üç kişi yaralandı ve bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi'ndeki ek hizmet binasının bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre belediye personelinin bahçede bir araca çarpmasıyla maddi hasarlı bir trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taraflar arasında başlayan sözlü çatışma, olay yerine çağrılan yakınların da tartışmaya dahil olmasıyla büyüdü.

Çıkan arbedede gerçekleştirilen silahlı saldırıda Nevfel Ö. (55), Hakan Ö. (48) ve Emre Ö. (21) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıkları belirtildi.

Soruşturma ve müdahale:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı; ilk bulgular saldırının trafik kazası kaynaklı tartışmanın büyümesi sonucu ortaya çıktığını gösterdi. Meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

Saldırının nedenleri ve soruşturmanın yönüyle ilgili çalışmaların sürdüğü, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI BAHÇESİNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRININ, BELEDİYE ÇALIŞANLARININ KARIŞTIĞI MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASININ ARDINDAN ÇIKAN TARTIŞMA NEDENİYLE MEYDANA GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ.