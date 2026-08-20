Seramikle hayal kurdular: Kırklareli'nde çocuklardan el emeği tasarımlar

Çamurdan tasarıma: Kırklareli'de çocukların seramik atölyesi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan çocuklar, seramik çamuru kullanarak kendi tasarımlarını oluşturdu. Etkinlikte çocuklar, çamuru şekillendirerek küçük figürler ve süs eşyaları ortaya çıkardı.

etkinliğin amacı:

Programın temel hedefi, çocukların el becerilerini geliştirmek ve yaratıcılıklarına alan açmaktı. Atölye çalışmasıyla sanatla buluşma ve kendini ifade etme imkanı sağlandı.

çalışma süreci ve çocukların katkısı:

Etkinlik keyifli ve verimli geçti; çocuklar fikirlerini çamura aktarırken sabır ve dikkat gerektiren teknikleri öğrendi. Katılımcılar kendi tasarımlarını oluşturup, süreç boyunca deneyim paylaştı.

Atölye, hem eğitsel hem de sosyal açıdan destekleyici bir ortam sundu; kısa süreli çalışmalarda çocukların özgüveni ve ince motor becerilerinde gözle görülür ilerleme hedeflendi.

KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN HİZMET ALAN ÇOCUKLAR, SERAMİK ÇAMURUYLA HAYAL GÜÇLERİNİ SANATA YANSITTI.