Jandarmadan Akkuş'ta ev baskını: 5 kilo esrar ve 22 kök kenevir ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında Akkuş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda iki şüphelinin ikametleri ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 5 kilo 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sırasında B.K. (37) ve S.K. (65) adlı kişiler gözaltına alındı.

şüphelilerin hukuki süreci:

Gözaltına alınan şüphelilerden B.K., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer şüpheli S.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

mücadele ve takip:

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi ve benzer olayların engellenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER