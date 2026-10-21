Dolar 49,5999 +0,04%
Euro 55,7438 +0,06%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.614,86 +0,13%
EUR/USD 1,1235 -0,04%
Brent Petrol 108,96 +0,16%
--°

Jandarmadan Akkuş'ta ev baskını: 5 kilo esrar ve 22 kök kenevir ele geçirildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde jandarma operasyonunda yapılan aramalarda 5 kilo 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmadan Akkuş'ta ev baskını: 5 kilo esrar ve 22 kök kenevir ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında Akkuş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda iki şüphelinin ikametleri ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 5 kilo 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sırasında B.K. (37) ve S.K. (65) adlı kişiler gözaltına alındı.

şüphelilerin hukuki süreci:

Gözaltına alınan şüphelilerden B.K., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer şüpheli S.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

mücadele ve takip:

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi ve benzer olayların engellenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale'de dron devrede: yaya olarak kaçma planı bozuldu
images

Malatya'da viyadükte otobüs ile kamyon çarpıştı, trafik bir saat kontrollü sağla...
images

Kavşakta devrilen yunus motosikleti: iki polis yaralandı
images

Konak'ta iş yerinden çıkan 672 sikke adli süreci başlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da viyadükte otobüs ile kamyon çarpıştı, trafik bir saat kontrollü sağlandı

Sermaye piyasalarına güçlü destek ve 2027 bütçesinin öncelikleri

Kavşakta devrilen yunus motosikleti: iki polis yaralandı

Dökümden dijitale: İstanbul'da metal endüstrisinin yeni dönemi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi