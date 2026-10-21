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Şehit tuğgeneral İsa Baydilli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da 9 Aralık 2024'te helikopter kazasında şehit düşen Tuğgeneral İsa Baydilli’nin annesi, 86 yaşındaki Duriye Baydilli defnedildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şehit tuğgeneral İsa Baydilli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit tuğgeneral İsa Baydilli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

86 yaşında hayatını kaybeden Duriye Baydilli, oğlunun şehit olduğu kazanın ardından düzenlenen törenle toprağa verildi. Merhumenin vefatı, ailenin ve yakın çevrenin derin üzüntüsüne neden oldu.

cenaze töreni ve katılanlar:

Cenaze, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından defnedildi. Törene, askeri erkanın yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve merhume Baydilli’nin yakınları katıldı.

olay ve anılar:

Tuğgeneral İsa Baydilli, 9 Aralık 2024'te Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olmuştu. Merhume Baydilli’nin, oğlunun al bayrağa sarılı tabutuna bakışı daha önce geniş yankı uyandırmış ve törene katılanların duygulanmasına neden olmuştu.

Yakınları, törende duygulu anlar yaşarken, merhumenin yaşamının son döneminde ailesiyle geçirilen zaman ve anıların ön plana çıktığı belirtiliyor. Cenaze töreni, hem aile için hem de şehit yakınları için veda ve anma niteliği taşıdı.

2 YIL ÖNCE ISPARTA&#039;DA DÜŞEN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ&#039;NİN ANNESİ SON...

2 YIL ÖNCE ISPARTA'DA DÜŞEN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ'NİN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. MERHUME BAYDİLLİ'NİN OĞLUNUN CENAZESİNDE AL BAYRAĞA SARILI TABUTUNA BAKIŞI YÜREKLERİ BURKMUŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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