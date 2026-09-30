Jandarmadan evde kaçak içki üretim merkezine baskın

Operasyonun ayrıntıları:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada bir şahsın evinde kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce Odunpazarı ilçesinde tespit edilen şüpheliye düzenlenen operasyonda evde arama yapıldı.

Arama sonucunda yayılan koku ve üretim izlerine rastlanması üzerine detaylı inceleme yapıldı; olay yerinde yapılan tespitler, üretimin sistemli ve ticari amaçlı olabileceğine işaret etti.

Ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Evde çok sayıda alkol ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Aramada 296 litre şarap, 118 litre bira, 60 litre etil alkol, 20 litre kaçak/sahte viski ile birlikte 10,8 kilogram bira kiti bulundu. Üretimde kullanılan malzemeler arasında 4 adet ölçüm derecesi, 1 adet ölçekli kazan ve 1 adet damıtma sistemi ile muhtelif yardımcı malzemeler de yer aldı.

Ele geçen ürünler ve ekipmanlar emniyet kayıtlarına alınarak delil niteliğinde muhafaza edildi.

Soruşturma ve kamu sağlığı uyarısı:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı ve süreç yasal mercilere devredildi. Yetkililer, kaçak üretimden kaynaklanabilecek sağlık risklerine dikkat çekerek halkı bilinçli tüketim konusunda uyardı.

Eskişehir'de kaçak içki üretilen eve jandarmadan operasyon