Genç bilgisayar programcılığı öğrencisi Ordu'da kalp kriziyle yaşamını yitirdi

Ordu Üniversitesi öğrencisi Irmak Camekan yaşamını yitirdi

Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Irmak Camekan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Camekan, Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Sıralı köyünden olup, genç yaştaki vefatı hem üniversite hem de memleket çevresinde derin üzüntüye neden oldu.

rektör baş'ın taziye mesajı:

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, yayımladığı taziye mesajında Camekan’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Rektör Baş, genç öğrenci için ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına, hocalarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.

cenaze bilgileri:

Camekan’ın cenazesinin 1 Ekim Perşembe günü saat 12.00'de, Refahiye ilçesine bağlı Sıralı köyünde toprağa verileceği bildirildi.

ERZİNCAN’IN REFAHİYE İLÇESİNE BAĞLI SIRALI KÖYÜNDEN ORDU ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ IRMAK CAMEKAN, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ