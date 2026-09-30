Gaziantep'te yokuşta freni boşalan kamyon mahallede paniğe neden oldu

kaza anı ve olayın seyrine dair:

İddiaya göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'nde yokuş yukarı hareket halindeyken, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonun aniden fren boşalması yaşandı. Freni tutmayan araç geri doğru kaymaya başlayarak yol kenarında bulunan bir elektrik direği ile bir eve çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddeti sonucu çevrede kısa süreli panik yaşanırken, kamyonda veya evde bildirilmiş bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı tespit edildi. Olay yerinde herhangi bir yangın veya ani daha büyük bir çökme gözlemlenmedi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve çevredeki vatandaşları bilgilendirdi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili yetkili birimler tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında kamyonun plaka ve sürücüsünün kimliğinin tespiti ile fren boşalmasının teknik nedenlerinin araştırılması hedefleniyor.

Gaziantep'te freni boşalan kamyon, elektrik direği ve eve çarparak durabildi