Kabadüz Akgüney'de yol standardı betonla yükseldi

Kabadüz Akgüney'de beton yol çalışmaları tamamlandı:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında, Kabadüz ilçesinin Akgüney Mahallesinde yıllar önce betonlanan bölüm genişletildi. Ekipler, mevcut altyapıyı güçlendirip ulaşım kalitesini artırmak amacıyla bölgedeki çalışmaları sürdürdü.

çalışmanın kapsamı:

Geçen yıllarda 500 metrelik kısmı betonlanan yolun, bu yıl ise 600 metrelik yeni bölümü betonlandı. Yapılan müdahaleyle birlikte yolun dayanıklılığı ve ulaşım standardı yükseltildi; araç ve yaya trafiği için daha güvenli bir güzergâh sağlandı.

mahalle sakinlerinin değerlendirmesi:

Akgüney Mahalle Muhtarı Sami Bayram ve mahalle halkı, toz ve ulaşım zorlukları nedeniyle önceki dönemde mağduriyet yaşadıklarını aktardı. Muhtar ve sakinler, yapılan betonlama çalışmasının günlük yaşamı kolaylaştırdığını, konfora katkı sağladığını belirtti. "Yollarımız önceden çok kötüydü. Tozdan büyük mağduriyet yaşıyorduk. Kapılarımızı açamıyor, dışarıya çamaşır asamıyorduk. Şimdi betonlanma çalışmaları tamamlandı ve çok güzel oldu. Yolumuz konfora kavuştu" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha düzenli hale geldiğini ve benzer ihtiyaç duyulan güzergâhlarda çalışmaların süreceğini bildirdi.

ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE YOLUN ULAŞIM STANDARDI YÜKSELTİLDİ.