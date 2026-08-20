Dolar 47,9914 +0,10%
Euro 56,0481 +0,09%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.059,19 +0,66%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Kaçak hükümlü Muş'ta yakalandı: 10 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş ceza ile cezaevine gönderildi

Muş'ta iki ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 10 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş cezası ve kaçma şüphesiyle aranan şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaçak hükümlü Muş'ta yakalandı: 10 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş ceza ile cezaevine gönderildi

yakalama operasyonu:

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi'nde bir operasyona imza attı. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri adreste bulunan ve hakkında arama kararı bulunan şahsı gözaltına aldı.

suçlamaların niteliği:

Valiliğin açıklamasında, şahsın iki ayrı dolandırıcılık suçundan mahkûm olduğu belirtildi. Buna göre kişi; 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıl 5 gün ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca şahıs hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan da arama ve ifadeye yönelik işlem bulunduğu, toplam kesinleşmiş cezanın 10 yıl 5 ay 25 gün olduğu tespit edildi.

adliye süreci ve ceza infazı:

Polis tarafından yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki süreç sonuçlandıktan sonra şahıs, teslim edildiği ceza infaz kurumuna götürülerek tutukluluk işlemleri başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MUŞ’TA 10 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

MUŞ’TA 10 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu
images

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede...
images

Kocaeli’de sahile vuran üç kardeşin kimliği belirlendi, dördüncü için arama sürü...
images

Kozan'da bahçe yangını: 600 saman balyası ve römork zarar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı