Kaçak hükümlü Muş'ta yakalandı: 10 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş ceza ile cezaevine gönderildi

yakalama operasyonu:

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi'nde bir operasyona imza attı. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri adreste bulunan ve hakkında arama kararı bulunan şahsı gözaltına aldı.

suçlamaların niteliği:

Valiliğin açıklamasında, şahsın iki ayrı dolandırıcılık suçundan mahkûm olduğu belirtildi. Buna göre kişi; 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıl 5 gün ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca şahıs hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan da arama ve ifadeye yönelik işlem bulunduğu, toplam kesinleşmiş cezanın 10 yıl 5 ay 25 gün olduğu tespit edildi.

adliye süreci ve ceza infazı:

Polis tarafından yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki süreç sonuçlandıktan sonra şahıs, teslim edildiği ceza infaz kurumuna götürülerek tutukluluk işlemleri başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MUŞ’TA 10 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI