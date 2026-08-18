Kadın mühendislere yalın ve dijital dönüşüm fırsatı: OKA 4. dönem başvuruları başladı

Kadın mühendis okulu 4. dönemine başlıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen Kadın Mühendis Okulu Programı’nın 4. dönem başvuruları resmen açıldı. Program, Samsun paydaşlarının iş birliğiyle kadın mühendislerin iş gücüne katılımını güçlendirmeyi ve sanayi işletmelerinin dönüşüm süreçlerine nitelikli katkı sunmayı amaçlıyor.

Program ortakları ve bölgesel hedefler:

Program, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB), TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliği ile yürütülüyor. OKA’nın Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamındaki çalışmalar TR83 Bölgesi’nde yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesi, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması ve kaynak verimliliğinin artırılması hedeflerine hizmet ediyor.

Önceki iki dönemde toplam 30 kadın mühendis eğitim aldı; mezunların yaklaşık yüzde 70’i sanayi işletmeleri, organize sanayi bölge müdürlükleri ve ilgili kurumsal yapılarda istihdam edildi. Hâlihazırda devam eden üçüncü dönem ile program, Samsun’da yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Eğitim yapısı ve saha deneyimi:

4. dönemde seçilecek olan 15 genç kadın mühendis, üç aşamalı bir gelişim programına alınacak: teorik eğitim, uygulamalı atölye çalışmaları ve saha deneyimi. Eğitim aşaması toplam 7 gün ve 42 saatlik eğitim olarak planlandı; bunun içinde 6 gün yalın üretim ve 1 gün dijital dönüşüm eğitimi bulunuyor.

Yalın Dönüşüm Eğitimi katılımcılara yalın üretim, verimlilik ve sürekli iyileştirme uygulamalarını; Dijital Dönüşüm Eğitimi ise Endüstri 4.0 ve dijital teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonunu kapsayan teorik ve uygulamalı içerikler sunacak. Eğitimleri tamamlayan kursiyerler, Samsun Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı kapsamında firmaların dört aylık yalın ve dijital dönüşüm projelerinde görev alarak uygulamalı saha deneyimi kazanacaklar.

Başvuru koşulları ve takvim:

Programa başvurabilecek adaylar arasında öncelikle çevre mühendisliği olmak üzere endüstri, makine, enerji sistemleri veya diğer mühendislik bölümlerinden mezun, hâlihazırda bir işyerinde çalışmayan ve 35 yaşını aşmamış kadınlar yer alıyor. Eğitimler, Samsun Merkez OSB’de bulunan Samsun Model Fabrikada gerçekleştirilecek.

Başvurular 17 Ağustos - 4 Eylül 2026 tarihleri arasında OKA’nın kurumsal web sitesinde yayımlanan duyuru üzerinden kabul edilecek. Seçilen 15 kursiyer, yalın dönüşüm, dijital dönüşüm ve saha deneyimini kapsayan programa dahil edilecek.

Programa tam katılım sağlayan kursiyerlere program sonunda sertifika verilecek; ayrıca işletmelerle imzalanacak protokoller aracılığıyla uygun firmalarda istihdam edilmesine yönelik destekler sağlanacak.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) KOORDİNASYONUNDA KADIN İSTİHDAMI VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ALANINDA ÖRNEK BİR UYGULAMA OLARAK YÜRÜTÜLEN KADIN MÜHENDİS OKULU PROGRAMI’NIN 4. DÖNEMİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.