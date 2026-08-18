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Kafa kafaya çarpışma Odunpazarı'nda sabah trafiğini kilitledi

Odunpazarı 71 Evler Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; araçlar kullanılamaz hale geldi, sokak trafiği durma noktasına geldi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kafa kafaya çarpışma Odunpazarı'nda sabah trafiğini kilitledi

Eskişehir'de sabah trafik kazası

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kaza yeri ve hasar:

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır maddi hasar oluştu ve her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

trafik ve soruşturma:

Kullanılamaz hale gelen araçlar nedeniyle sokak üzerindeki trafik akışı aksadı ve bölgedeki ulaşım bir süreliğine durma noktasına geldi.

Kaza ile ilgili olarak polis inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, BÖLGEDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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