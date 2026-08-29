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Kahramankazan'da kavurma şenliği: etin başkenti misafir ağırlıyor

Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali, Kahramankazan Millet Bahçesi'nde dev kazanlarla kurulan stantlar, şefler ve binlerce ziyaretçiyi buluşturdu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 22:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kahramankazan'da kavurma şenliği: etin başkenti misafir ağırlıyor

Kahramankazan'da kavurma şenliği: etin başkenti misafir ağırlıyor

Kahramankazan Belediyesi tarafından ve Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali, Kahramankazan Millet Bahçesi'nde bu yıl ikincisi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Et tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte, hem geleneksel Türk mutfağı hem de farklı dünya mutfaklarından örnekler sunularak katılımcılara geniş bir lezzet yelpazesi sunuldu.

Festival düzeni ve sunumlar:

Festival alanında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şefler tarafından dev kazanlar kurularak kavurma pişirildi. Vatandaşlar pişen kavurmaların dağıtımına yoğun ilgi gösterdi; organizasyon, binlerce ziyaretçiyle büyük ilgi gördü. Kurulan stantlar ve şeflerin sunumları, etkinliğin gastronomi odağını güçlendirdi.

Gastronomi buluşması ve hedefler:

Etkinlik, geleneksel Türk tatlarını dünya mutfaklarıyla buluşturarak ziyaretçilere farklı bir deneyim sunmayı hedefledi. Kahramankazan kavurmasının tanıtımına odaklanan festival, bölgenin yerel lezzetlerini ön plana çıkarmayı amaçladı.

Belediye başkanının mesajı:

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz festivalimizle beraber Kahramankazan etinin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz" dedi. Çırpanoğlu, festivali gelecek senelerde de gerçekleştirerek geleneksel hale getirmek istediklerini ve Kahramankazan kavurmasını tüm Türkiye'ye tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.

İkincisi gerçekleştirilen festival, Kahramankazan'ın et ve gastronomi profilini tanıtma çabalarının parçası olarak öne çıktı.

Kahramankazan&#039;da lezzet şöleni: Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali

Kahramankazan'da lezzet şöleni: Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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