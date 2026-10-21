Kalbini ısıt kampanyasıyla kış yardımı: Türkiye'den Gazze'ye destek seferi

Kalbini Isıt projesiyle kış yardımları

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yaklaşan kış mevsimi öncesinde "Kalbini Isıt" projesini hayata geçiriyor. Proje, Türkiye, Gazze, Suriye, Yemen ve Afganistan olmak üzere çeşitli coğrafyalarda kış şartlarından etkilenen ailelere yönelik yardım ulaştırmayı amaçlıyor. Yardımların temel hedefi, barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayarak kışın yol açtığı riskleri azaltmak.

gazze'de barınma ve drenaj çalışmaları:

Gazze'de ağırlaşan yaşam koşulları, kış aylarında barınma ve temel ihtiyaçlara erişimi daha da zorlaştırıyor. Dernek, bölgede battaniye, yatak, yakacak ve kışlık kıyafet gibi acil yardım malzemelerinin yanı sıra barınma imkânı yetersiz ailelere çadır ve branda desteği sağlamayı planlıyor. Ayrıca, kış yağışlarının oluşturduğu su birikintileri ve yetersiz tahliye altyapısı nedeniyle oluşabilecek riskleri azaltmak amacıyla drenaj çalışmaları da yürütülecek.

türkiye ve diğer bölgelere yönelik dağıtım yaklaşımı:

Türkiye'de derneğin temsilciliklerinin bulunduğu şehirlerde, yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yakacak, battaniye ve kışlık giyim gibi desteklerin dağıtımı gerçekleştirilecek. Saha öncelikleri doğrultusunda yardım türü ve dağıtım şekli, ailelerin öncelikli ihtiyaçlarına göre belirlenecek. Proje kapsamı ayrıca Suriye, Yemen ve Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik kış desteğini de kapsıyor.

yönetimden mesaj ve destek çağrısı:

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Av. İsmet Yıldırım, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Kış mevsimi, özellikle barınma ve ısınma imkânları kısıtlı olan aileler için zorlu bir dönemi beraberinde getiriyor. Bir ailenin soğuktan korunabilmesi, bir çocuğun kışı daha güvenli şartlarda geçirebilmesi için bazen bir battaniye, bazen bir yakacak desteği, bazen de başını örtebileceği güvenli bir barınma alanı büyük önem taşıyor. ‘Kalbini Isıt’ projemizle Türkiye’de ve Gazze başta olmak üzere farklı coğrafyalarda kışın zorluklarıyla mücadele eden kardeşlerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. İhtiyaç sahiplerine battaniye, yakacak, kışlık kıyafet ve barınma desteği ulaştırarak kış şartlarının hayatlarını daha da zorlaştırmasının önüne geçmeye katkı sunmak istiyoruz. Bizim için insani yardım, yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil; mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kardeşlik bağlarımızı yaşatmak ve zor zamanlarda birbirimizin yanında durmaktır".

Projenin sürdürülebilirliği için dernek, bağışçılarını desteğe çağırıyor. Kalbini Isıt kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin banka hesapları veya çevrim içi bağış yöntemleri üzerinden destek sağlayabilir.

YEDİ BAŞAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ, "KALBİNİ ISIT" PROJESİYLE KIŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE, GAZZE, SURİYE, YEMEN VE AFGANİSTAN’DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KIŞ DESTEĞİ ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR.