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Yunusemre'de ibadet ve eğitim yatırımı: Uncubozköy'e cami ve Kur'an kursu yapılacak

Uncubozköy'e Yonca Gıda Sanayi A.Ş. tarafından cami, Kur'an kursu ve müştemilat için protokol imzalandı; yapı bir yıl içinde tamamlanacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yunusemre'de ibadet ve eğitim yatırımı: Uncubozköy'e cami ve Kur'an kursu yapılacak

Yunusemre'de yeni dini ve eğitsel tesisin protokolü imzalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'ne cami, Kur'an kursu ve müştemilat kazandırılması için gereken protokol, Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı. Proje, hayırsever kuruluş Yonca Gıda Sanayi A.Ş. tarafından yapılacak ve inşaat giderleri şirket tarafından karşılanacak.

tören ve katılımcılar:

Valilik Brifing Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Yonca Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve ilgili bürokratlar katıldı. Törende konuşan Vali Özkan, Manisa OSB'nin ekonomik katkılarının yanı sıra sosyal ve manevi hizmetlere sağladığı destekleri vurguladı ve Sait Türek ile ailesine teşekkür etti.

proje, isimlendirme ve takvim:

Protokol kapsamında yapılacak camiye Hacı Hikmet Türek Camii, Kur'an kursu ve müştemilatına ise Abdullah-Hacı Fatma Ayman Kur'an Kursu adı verilecek. Yetkililer, yapının yapı ruhsatının alınmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

İnşaat sürecinin onaylı projelere uygun yürütülmesi ve yapı kullanma izin belgesinin alınmasının ardından devir işlemleri, protokolde belirlenen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek. İlgili kurumların koordinasyonu ve denetimiyle projenin planlandığı şekilde tamamlanmasının, özellikle çocukların millî ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Vali ve yetkililer, protokolün hazırlanmasında emeği geçen İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve personeline teşekkür ederek yatırımın Manisa'ya hayırlı olmasını diledi.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİ UNCUBOZKÖY MAHALLESİ’NE CAMİ, KUR’AN KURSU VE MÜŞTEMİLAT...

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİ UNCUBOZKÖY MAHALLESİ’NE CAMİ, KUR’AN KURSU VE MÜŞTEMİLAT KAZANDIRILMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI. YONCA GIDA SANAYİ A.Ş. TARAFINDAN YAPILACAK PROJEYE İLİŞKİN PROTOKOL, MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE İMZA ALTINA ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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