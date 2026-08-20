Kaldırım işgaline isyan: tekerlekli sandalyeli birisi olsam oturur ağlardım

Antalya'da kaldırımların kullanım hakkı için itiraz

Tatil için Antalya'ya gelen müzisyen Akın Kemal, şehir merkezinde PTT'ye ait araçlar ile bazı otomobil ve motosikletlerin kaldırımları işgal ettiğini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Kemal'in paylaşımı yüzbinlerce kişiye ulaşıp binlerce beğeni ve yorum aldı.

Görüntülerdeki manzara karşısında duyduğu tepkiyi, "Tekerlekli sandalyeli birisi olarak buradan geçmiş olsam oturur ağlardım. Kendimi çok çaresiz hissederdim. Birazcık insaf, biraz duyarlılık. Birbirimizin hakkını gasp etmeyelim" sözleriyle dile getirdi.

Kaldırımların erişilebilirliği ve günlük zorluklar:

Kemal, olay sırasında bisikletiyle yürüdüğünü ve kaldırımların işgali nedeniyle yaya olarak güçlük yaşadığını anlattı. "Ben yaya olarak zor geçtim. Bisikletimle geçemiyordum zaten" diyerek, aynı noktadan geçmeye çalışacak engelli vatandaşlar, bebek arabası olan aileler ve yaşlıların daha büyük sorunlarla karşılaşacağını vurguladı.

Çektiği video ile bu ortak soruna dikkat çekmeyi amaçladığını belirten Kemal, sahadaki tabloyu görünce üzüldüğünü ve toplumsal duyarlılığın önemine işaret etti. Paylaşımın ardından gelen tepkilerin, konunun yaygın bir problem olduğuna dair farkındalığı artırdığını söyledi.

Denetim çağrısı ve EGM mobil önerisi:

Kemal, vatandaşlara bu tür durumlarla karşılaştıklarında sessiz kalmamaları ve empati kurmaları çağrısında bulundu: "Herkes kendi mahallesini, kendi kapısının önünü düzeltebilirse aslında bütün ülke düzelmiş olacaktır." Yetkililerden daha etkin denetim beklediğini ve inisiyatif kullanımının sorunları çözmede tek başına yeterli olmayacağını aktardı.

Şikâyet için pratik bir yol da öneren Kemal, "Emniyet Genel Müdürlüğü’nün EGM mobil üzerinden şikayetlerinizi oluşturabilirsiniz. 2 dakikanızı alacaktır, lütfen sessiz ve tepkisiz kalmayın" diyerek, vatandaşların araçların fotoğrafını veya videosunu yükleyip bildirimde bulunmalarını tavsiye etti.

Kemal son olarak, küçük değişikliklerin zamanla daha büyük iyileşmelere yol açacağını belirterek, kaldırımların engellenmesinin yalnızca fiziki bir sorun değil, aynı zamanda komşulara ve topluma karşı saygıyla ilgili bir mesele olduğuna dikkat çekti.

ALİ KEMAL