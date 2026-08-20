Refüje çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

kaza yerinde:
Kaza, D-400 kara yolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıkıp burada bulunan ağaca çarparak durdu.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olayı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi.
müdahale ve soruşturma:
Bildirimin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
OSMANİYE'NİN BAHÇE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
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