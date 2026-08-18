Alanyaspor, Beşiktaş randevusuna taktik ve pas odaklı hazırlanıyor

antrenmanın içeriği:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için Cengiz Aydoğan Tesislerinde çalışmalarına başladı. Antrenmanı Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından takım kısa ve uzun paslara odaklanan pas çalışmaları yaptı; idman taktik uygulamalarla tamamlandı. Pas ve taktik bölümünde oyunun temposu ve pozisyon yerleşimleri üzerinde duruldu.

oyuncuların çalışması ve teknik vurgular:

Futbolcuların kontrollü tempo ve teknik üzerine yoğunlaştığı idmanda top kontrolü, pas isabeti ve takım içi bağlantılar ön plana çıktı. Koordinasyon çalışmalarının taktik varyasyonlarla desteklendiği belirtildi.

hazırlık takvimi:

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik ekip, maç öncesi taktik tekrarlara ağırlık vererek son düzenlemeleri yapmayı sürdürecek.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA SAHASINDA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.