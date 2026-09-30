Kapadokya'ya değer katanlara başvurular başladı

başvuru çağrısı:

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile Nevşehir'deki kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen Kapadokya Değer Ödülleri için başvuru süreci resmen açıldı. Organizasyon, Kapadokya'nın tanıtımına katkı sağlayan, bölgenin kültürel ve doğal mirasının korunmasına yönelik çalışmaları olan ve farklı alanlarda bölgeye değer katan kişi ile kurumları ödüllendirmeyi amaçlıyor.

kimler aday olabilecek:

Ödüllere akademisyenler, gazeteciler, iş insanları ve çeşitli sektörlerden kişi ve kurumlar başvurabiliyor. Ayrıca vatandaşlar da ödüle layık gördükleri kişi veya kurumları aday gösterebilecek. Başvurular sırasında adayın hangi kategoride değerlendirileceği ve aday gösterilme gerekçesi açıkça belirtiliyor.

başvuru süresi ve değerlendirme:

Başvuruların son tarihi 16 Ekim 2026 Cuma, saat 23.59 olarak ilan edildi. Bu yıl ödüller 12 farklı kategoride sahiplerini bulacak. Yapılan başvurular, alanında uzman akademisyenlerden ve bağımsız jüri üyelerinden oluşan kurul tarafından değerlendirilecek; değerlendirmede uygulanacak kriterler daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra ödüller, düzenlenecek törenle kazananlara takdim edilecek. Projeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleşecek organizasyon, Kapadokya'nın sürdürülebilir tanıtımı ve mirasın korunmasına yönelik çalışmaları görünür kılmayı hedefliyor.

NEVŞEHİR GAZETECİLER CEMİYETİ TARAFINDAN, TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU’NUN KATKISI VE NEVŞEHİR’DEKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DESTEĞİYLE DÜZENLENEN KAPADOKYA DEĞER ÖDÜLLERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI. BAŞVURULAR 16 EKİM 2026 CUMA GÜNÜ SAAT 23.59’DA SONA ERECEK.