Üniversiteli gençlerin yeni buluşma noktası yurt kafe ve ışıklı park

gençlerin yeni buluşma noktası:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından Işıklı Mahallesi'nde hizmete sunulan Yurt Kafe ve Işıklı Park, yeni akademik dönemin ilk günlerinden itibaren üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisini çekti. Mekân, konumu ve samimi atmosferiyle ders aralarında veya ders sonrası vakit geçirmek isteyen gençlerin tercih ettiği adres haline geldi.

ekonomik ve güvenli bir seçenek:

Yurt Kafe, bütçe dostu fiyat politikasıyla öne çıkıyor; öğrenciler burada hem çalışıp hem sosyalleşebiliyorlar. Projeyi yakından takip eden Başkan Anıl Yetişkin, ekonomik sıkıntı yaşayan öğrencilerin bütçelerini zorlamayacak, aynı zamanda nitelikli ve güvenli alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Mekânın bu yaklaşımı, gençlerin günlük kullanımında süreklilik sağlıyor.

Işıklı Parkın rolü:

Yurt Kafe'nin hemen yanında yer alan Işıklı Park, düzenli peyzajı ve yeşil alanlarıyla öğrenciler için temiz havada dinlenme imkânı sunuyor. Park ve kafe birlikte, Efeler'deki öğrenci yaşamına fiziksel ve sosyal anlamda hareket kazandırıyor; öğrenciler, sunduğu imkanlar için belediye yönetimine teşekkürlerini iletiyorlar.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN HİZMETE SUNDUĞU IŞIKLI MAHALLESİ’NDEKİ YURT KAFE VE IŞIKLI PARK, YENİ DÖNEMİN İLK GÜNLERİNDEN İTİBAREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKININA UĞRADI.