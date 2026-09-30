Altındağ'da çalıntı motosiklet iki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza ve müdahale:

Dün saat 21.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi Şehit Serdar Koçak Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücülüğünü 14 yaşındaki Y.Ü.'nün yaptığı 06 DCR 267 plakalı motosiklette arkadaşları Barış Şentürk (18) ile K.B. (18) bulunuyordu. Motosiklet kontrolden çıkarak önce H.T. (26) idaresindeki 66 AED 183 plakalı araca, ardından Ü.A. (29)'ın kullandığı 06 GB 7505 plakalı otomobile çarptı.

yaralanma ve ölüm:

Kaza sonrası ihbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesinde, motosiklette bulunan Barış Şentürk hayatını kaybetti. Şentürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi; daha sonra Kırıkkale'de toprağa verildi. Yaralanan sürücü Y.Ü. ile yanındaki K.B. Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavide Y.Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

soruşturma ve tespitler:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaza sonrası gözaltına alınan H.T.'nin adliyeye sevk edileceğini açıkladı. Ayrıca kazaya karışan motosikletin Diyarbakır kayıtlı olduğu ve yapılan kontrollerde çalıntı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ve delil incelemeleri sürüyor.

ANKARA'DA, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLET, İKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZA NEDENİYLE MOTOSİKLETTEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BİR AĞIR YARALI ÇOCUK OLMAK ÜZERE TOPLAM İKİ KİŞİ YARALANDI