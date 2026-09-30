Dolar 49,0051 +0,01%
Euro 55,7890 +0,37%
Bist 12.030,89 -2,11%
Altın Gram 6.691,67 +1,61%
EUR/USD 1,1378 +0,27%
Brent Petrol 97,53 +1,42%
--°

Altındağ'da çalıntı motosiklet iki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara Altındağ'da 14 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet iki otomobile çarptı; 18 yaşındaki Barış Şentürk öldü, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Altındağ'da çalıntı motosiklet iki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza ve müdahale:

Dün saat 21.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi Şehit Serdar Koçak Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücülüğünü 14 yaşındaki Y.Ü.'nün yaptığı 06 DCR 267 plakalı motosiklette arkadaşları Barış Şentürk (18) ile K.B. (18) bulunuyordu. Motosiklet kontrolden çıkarak önce H.T. (26) idaresindeki 66 AED 183 plakalı araca, ardından Ü.A. (29)'ın kullandığı 06 GB 7505 plakalı otomobile çarptı.

yaralanma ve ölüm:

Kaza sonrası ihbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesinde, motosiklette bulunan Barış Şentürk hayatını kaybetti. Şentürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi; daha sonra Kırıkkale'de toprağa verildi. Yaralanan sürücü Y.Ü. ile yanındaki K.B. Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavide Y.Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

soruşturma ve tespitler:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaza sonrası gözaltına alınan H.T.'nin adliyeye sevk edileceğini açıkladı. Ayrıca kazaya karışan motosikletin Diyarbakır kayıtlı olduğu ve yapılan kontrollerde çalıntı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ve delil incelemeleri sürüyor.

ANKARA&#039;DA, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLET, İKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZA NEDENİYLE...

ANKARA'DA, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLET, İKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZA NEDENİYLE MOTOSİKLETTEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BİR AĞIR YARALI ÇOCUK OLMAK ÜZERE TOPLAM İKİ KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söğüt kooperatifinde mali denetim iddiaları yargıya taşındı
images

Veresiye kavgası sonunda kamyonla işyerine saldırdı
images

Kepez ve Döşemealtı'nda ele geçirilenler operasyonun boyutunu ortaya koydu
images

Avcılar'da açık rögar kapağı yaşlı kadını dört metre derinliğe sürükledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Halk Kart eylülde 7 bin 300 kişiye ödeme yaptı, esnafa yaklaşık 10 milyon lira katkı

Veresiye kavgası sonunda kamyonla işyerine saldırdı

Güneydoğu'dan yükselen özgüven dalgası: TEKNOFEST gençliği sahnede

Ordu'da 300 bin samuray arısı doğaya bırakıldı, tuzak seferberliği devam ediyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor