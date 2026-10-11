Kar-Ova sosyal tesisleriyle kadın üreticinin ürünü doğrudan tüketiciyle buluşacak

Kar-Ova sosyal tesisleri törenle hizmete girdi

Honaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kar-Ova Sosyal Tesisleri, Karaova, Karateke ve Ovacık mahallelerinin güzergâhında düzenlenen açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılışa ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tesisin açılması, hem mahalle ekonomisine hem de yerel üretime doğrudan katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendirildi.

Tesisin amacı:

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tesisin yalnızca bir restoran olmadığını, aynı zamanda kadın emeğini ve yerel üretimi destekleyen sosyal bir proje olduğunu vurguladı. Kepenek, Honazlı kadınların bahçelerinde ve tarlalarında onlarca çeşit ürün yetiştirdiğine dikkat çekerek tesisin üretici ile tüketiciyi aynı noktada buluşturacağını belirtti. Başkan Kepenek tesisin hedefini; tarlasında 10 liraya sattığı domatesi burada 20-30 liraya satabilen üreticinin gelirini artırmak ve Denizli halkının daha uygun fiyata kaliteli ürünü temin edebilmesini sağlamak şeklinde özetledi. Bu sayede hem çiftçi hem de tüketici kazanacak.

Belediye yatırımları ve sosyal hizmetler:

Kepenek, belediyenin bugüne kadar hayata geçirdiği projelere ilişkin verileri de paylaştı. Belediye yönetiminin 2019 yılından bu yana borçlanma kararı almadığını belirten Kepenek, yatırımların belediyenin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Açıklamaya göre belediye bugüne kadar 153 proje hayata geçirdi ve şu anda açılışı yapılan tesisler dahil olmak üzere toplam sekiz tesis bulunuyor; açılışlar devam ederken üç projenin daha hayata geçirilebileceği belirtildi.

Kepenek sosyal belediyecilik uygulamalarına dair 2026 yılı verilerini de paylaştı. Buna göre aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 16 bin 903 öğün ücretsiz yemek ulaştırıldı. Evde bakım hizmetlerinde 575 hastaya, evde sağlık hizmetlerinde ise 876 hastaya destek verildi ve 314 evin temizliği gerçekleştirildi. Ücretsiz fizik tedavi hizmetlerinden yaklaşık 2 bin kişi yararlandı. Belediyenin sosyal hizmet ağı içinde üç kent lokantası, üç kreş ve üç etüt merkezi de yer alıyor.

Yerel iş birliği ve destek mesajları:

Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz Kar-Ova Sosyal Tesisleri'nin hem üretici hem de tüketici için faydalı olacağına inandığını belirtti ve geçirdiği 3 görev yılında Honaz'ı üreten insanların memleketi olarak tanımladı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ise Yüksel Kepenek'in projelerini takip ettiklerini, Honaz'ın her geçen gün geliştiğini ve OSB'nin 22 bin çalışanıyla bölgeye destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Belediye yönetimi açılış töreninde birlik ve beraberlik mesajı vererek hizmetlerde parti ayrımı yapılmadığını vurguladı. Başkan Kepenek, siyasi gerilimlerden uzak bir yönetim anlayışıyla enerji ve kaynakları proje üretmeye harcadıklarını ifade ederek Honaz'ın çıkarı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kar-Ova Sosyal Tesisleri, yerel üretimi görünür kılmayı ve kadın üreticilerin gelirlerini artırmayı hedefleyen bir mekan olarak öne çıkıyor. Açılışla birlikte tesisin bölge ekonomisine ve sosyal hizmet ağının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

HONAZ BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KAR-OVA SOSYAL TESİSLERİ, YOĞUN KATILIMLA DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. KADIN ÜRETİCİLERİN ÜRÜNLERİNİ DOĞRUDAN TÜKETİCİYLE BULUŞTURMAYI HEDEFLEYEN TESİSİN AÇILIŞINDA KONUŞAN HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK, BELEDİYENİN BUGÜNE KADAR 153 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİĞİNİ BELİRTEREK, YATIRIMLARIN ÖZ KAYNAKLARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ VURGULADI.