Bursa’dan tarıma yeni vaat: çiftçinin yüzünü güldüreceğiz

Özel'in Bursa ziyareti:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da çiftçilerle bir araya gelerek tarım politikalarına ilişkin kapsamlı vaatlerde bulundu. Özel, Bursa'dan bir tarım bakanı çıkarma hedefini yineleyerek şehirdeki üreticilerin ekonomik durumunu düzeltmeyi ve tarımın önemini öne çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine dair eleştiriler ile yeni destek modelleri öne çıkarıldı.

üretim maliyetleri ve fiyat dengesizliği:

Özel, tarım sektöründe üretim maliyetlerinin ciddi biçimde arttığını ifade etti. Özellikle mazot fiyatlarıyla ürün hasat maliyetleri arasındaki uçurumu somut rakamlarla anlattı: geçen yıl mazot ortalama 50 lira iken bu yıl 98 lira seviyesine çıktığını, Çağrışan karası üzümünün hasat maliyetinin kilogram başına yaklaşık 12 lira olduğunu belirtti. Taşıma ve diğer giderler eklendiğinde üreticinin toplam maliyetinin 25 lirayı bulduğunu, buna karşılık piyasada aynı rakamın altında alım girişimleri olduğunu savundu. Özel, bu koşullarda çiftçinin geçinemeyeceğini vurguladı.

yeni destek modeli ve alım garantisi önerisi:

Özel, sözleşmeli üretimin kamu güvencesiyle yürütülmesinin gerekliliğini dile getirdi. Bu çerçevede devletin soğuk hava deposu yatırımı ve lisanslı alım anlaşmaları ile ürünlerin alınması, depolanması, ihracatı ve tahsilat süreçlerinin güvence altına alınması gerektiğini savundu. Ayrıca üreticinin ipoteğe dayalı değil, gelecek yılki ürününü teminat göstererek işletme sermayesi sağlayacak düşük faizli veya gerektiğinde sıfır faizli kredilerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bu modelin alım garantili yeni bir tarım döneminin başlangıcı olacağını ifade etti.

Konuşmasında gıda güvenliği ve veri güvenliğinin küresel önemine de değinen Özel, Türkiye'nin belli ürünlerde güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, doğru yönlendirme ve destekle bu ürünlerin stratejik hale getirilebileceğini söyledi. Bursa'daki incir, üzüm, kavun, mercimek, şeftali ve kestanenin dünya pazarlarında rekabet avantajı olabileceğini vurguladı.

tarladan gelen liderin mesajı:

Özel, kendisini tarladan gelen biri olarak tanımladı; pamuk tarlasından geldiğini, 12 yaşında traktör kullanmaktan, süt sağmaktan ve tarlada çalışmaktan gelen deneyimini anlattı. Bu kişisel geçmişi üzerinden çiftçinin alın terini ve sahadaki gerçekleri bildiğini belirtti. Bursa'da tarım topraklarının heba edilmeyeceğini, tarımın sanayi geri plana alınarak göz ardı edilmeyeceğini, üreticinin emeğinin sömürülmeyeceğini taahhüt etti. Ayrıca Bursa'nın sanayisinin hak ettiği yere gelmesi ve emekçinin emeğinin karşılığını alması gibi geniş hedefleri paylaştı.

yerel tepkiler ve saha notları:

Çağrışan Mahalle Muhtarı Ahmet Gün, bölgedeki satış sıkıntılarına dikkat çekerek bu sezon mal satmanın zor olduğunu, Manisa'daki zeytincilerin de benzer sıkıntılar yaşadığını aktardı. Köydeki üreticilerin ekonomik kaygıları toplantıda ön plana çıktı. Ayrıca bir vatandaş, Mudanya Belediyesi tarafından bağ evinin yıkıldığını ve kendisiyle birlikte birçok kişinin elektrik, su ve diğer kayıtları olmasına rağmen yıkımla karşı karşıya kaldığını Özel'e iletti.

Özel'in ziyaretinde Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir eşlik etti. Toplantı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti ve yerel sorunların iletilmesi ile yeni destek modellerine dair vaatlerin kamuoyuna sunulması şeklinde tamamlandı.

Özel, kapanışta Bursa çiftçilerine yönelik somut destek sözünü yeniden vurguladı ve bölgeden bir sonraki gelişinde iktidar partisinin genel başkanı olarak gelme hedefini dile getirdi. Ziyaret, hem üretim maliyetlerinin azaltılması hem de pazarlama ve finansman mekanizmalarının yeniden organize edilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, BURSA’DA ÇİFTÇİLERE HİTAP ETTİ