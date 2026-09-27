Karabağlar'da kavun seçkisi: yayla geleneği ödüllerle yaşatıldı

Karabağlar yaylasında kavun yarışması:

Karabağlar Yaylası’nın yüzyıllara dayanan üretim kültürü, 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği çerçevesinde düzenlenen geleneksel Yayla Kavun Yarışması ile yeniden gündeme taşındı. Narlı Kahvesi’nde düzenlenen etkinlikte 20 üreticinin yetiştirdiği kavunlar jüri tarafından tadım ve görünüm kriterlerine göre değerlendirildi.

Dereceye girenler ve ödüller:

Yarışma sonucunda birinciliği Mehmet Dural elde etti. İkinci olan Hüseyin Tezcan, üçüncü olan Muttalip Dural, dördüncü İlyas Çulhaoğlu ve beşinci Halise Dural olarak açıklandı. Dereceye giren üreticilere tarım malzemeleri hediye edilirken, yarışmanın birincisi Mehmet Dural ayrıca altın ile ödüllendirildi.

Yarışmanın jüri kadrosunda Ziraat Mühendisi Alptekin Gökal, Gıda Mühendisi Derya Kömürcü, Ziraat Mühendisi Gözdenur Gökal, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği temsilcisi Şenay Oskay, Ziraat Odası Delegesi Mehmet Ersen ve Yerel Tohum Derneği Başkanı Mehmet Bal yer aldı.

Yaylanın korunması çağrısı:

Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, etkinlikte yaylanın doğal ve kültürel dokusunun korunmasının önemine vurgu yaptı. Üzümlüoğlu, yaylanın kendine özgü yaşam kültürüne dikkat çekerek katılımcılara; Yayla diyor ki; ben insanları seviyorum, ben dünyayı seviyorum, Muğlalıları seviyorum. Beni koruyun. Bana zarar vermeyin. Benimle fazla oynamayın, bana uyun sözleriyle çağrıda bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise Karabağlar Yaylası’nın Muğla’nın kültürel ve doğal mirasının en özel alanlarından biri olduğunu belirterek, 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği’nin amacının geçmişten gelen değerleri geleceğe taşımak olduğunu söyledi. Aras, Karabağlar’ın yurtları, kahveleri, ulu çınarları ve kendine özgü yaşam biçimiyle özel bir alan olduğunu vurguladı ve yarışmaya emek verenlere teşekkür etti.

KARABAĞLAR YAYLASI’NIN YÜZYILLARDIR SÜREGELEN ÜRETİM KÜLTÜRÜ VE GELENEKLERİ, 33. ULUSLARARASI MUĞLA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN GELENEKSEL YAYLA KAVUN YARIŞMASI İLE YAŞATILDI.