Bakan Güler Maltepe sokaklarında esnafla buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'un Maltepe ilçesinde esnafı ziyaret etti.

ziyaretin kısa özeti:

Ziyarette bakanın esnafı doğrudan ziyaret ettiği ve onlara iyi dileklerde bulunduğu bildirildi. Bu tür saha buluşmaları, yetkililerin yerel ekonomik hayatla kurduğu teması gösteren rutin ziyaretler arasında yer alıyor.

bakanlığın açıklaması:

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İstanbul’da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Maltepe ilçesindeki esnafımızı ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi".

Paylaşımda verilen bu kısa bilgi, ziyaretin ana mesajını özetler nitelikte oldu. Ziyaretin yerel esnafla kurulan doğrudan iletişimi ve iyi dileklerin iletilmesi üzerine odaklandığı vurgulanabilir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, İSTANBUL’UN MALTEPE İLÇESİNDE ESNAF ZİYARET ETTİ.