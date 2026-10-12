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Karacasu'da gece çıkan ev yangını bir kadının ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi'nde çıkan ev yangınında yaralanan üç kişiden Meryem Çınar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karacasu'da gece çıkan ev yangını bir kadının ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ev yangını

Çamarası Mahallesi'nde dün gece bir evde başlayan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ilk müdahalesi ile itfaiyenin birlikte çalışması sonucu olay yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale etti.

olayın gelişimi:

Mahalle sakinleri evden yükselen dumanları görüp Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evde bulunan Mehmet Çınar, Meryem Çınar ve oğulları Tayfun Çınar dışarı çıkarıldı.

yaralıların durumu:

Vücutlarında yanıklar oluşan üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Meryem Çınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YANGINDA YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

YANGINDA YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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