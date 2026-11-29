Karaçi'de mutfak tüpü patlaması sonucu bina çöktü

Mahmudabad bölgesinde mutfak tüpünün patlamasıyla meydana gelen olayda bir bina kısmen çöktü. İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri, afet müdahale aracı ve ambulans sevk edildi.

olay yeri müdahalesi:

Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre ilk değerlendirmede patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığı öne sürüldü. Ekipler olay yerinde enkaz altında arama çalışmaları yürüttü ve müdahaleyi koordine etti.

kurtarma ve yaralılar:

Çöken binadan 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi kurtarıldı. Olayda 2 kişi yanıklarla yaralandı; yaralılardan birinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Pakistan’ın Karaçi kentinde mutfak tüpünün patlaması sonucu bir bina çöktü, 2 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 5 kişi kurtarıldı.