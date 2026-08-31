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Karaköy'de kapıları kilitlenen Kanadalı turistin parası gasbedildi, bıçakla yaralandı

Karaköy'de taksiye binen Kanadalı turist Alex Soliman, kapıları kilitlenip 6 bin 500 lirasının gasp edildiğini ve bıçakla yaralandığını söyledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaköy'de kapıları kilitlenen Kanadalı turistin parası gasbedildi, bıçakla yaralandı

Karaköy'de takside gasp ve bıçaklama iddiası

Saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen olayda, Kanada'dan gelen turist Alex Soliman oturduğu takside gasp edildiğini iddia etti. Soliman’ın anlattığına göre 34 TAE 35 plakalı taksiye bindikten sonra araçta bulunan iki kadın ile taksi şoförü birlikte hareket etti.

İddialar ve olay anı:

Turist, takside bulunan ve kendilerini "Aisha" ve "Eleanor" olarak tanıtan iki kadının kapıları kilitleyerek kendisinden 6 bin 500 lira aldığını öne sürdü. Ayrıca POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 lira çekildiğini söyledi. Soliman, taksimetrenin açılmadığını da iddia etti.

Parası alınmasına karşı çıkan turist, şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalışırken, iddiaya göre kadınlardan biri araç içinde bıçak çıkarıp Soliman’ın kollarını yaraladı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık durumu ve hukuki takip:

Olay sonrası Soliman Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede düzenlenen adli vaka raporunda turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik çizikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Turist, POS cihazı üzerinden yapılan 3 bin 375 liralık işlemle ilgili ekran görüntüleri alarak banka nezdinde itirazda bulundu. Olayla ilgili olarak Soliman’ın şikâyetçi olacağı öğrenildi.

Yaşananların görüntüleri ve mağdurun beyanları, olayın aydınlatılması açısından önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Olayla ilgili soruşturmanın ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği bekleniyor.

OLAYIN ARDINDAN TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE BAŞVURAN TURİST MUAYENE EDİLİRKEN...

OLAYIN ARDINDAN TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE BAŞVURAN TURİST MUAYENE EDİLİRKEN, KENDİSİNE DÜZENLENEN ADLİ VAKA RAPORUNDA TURİSTİN SAĞ ÖN KOLUNDA YAKLAŞIK 10 SANTİMETRELİK, SOL BİLEĞİNDE İSE 2 SANTİMETRELİK ÇİZİKLER BULUNDUĞU VE TURİSTİN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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