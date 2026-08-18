Karaman'da geniş çaplı denetim: silah, uyuşturucu ve 7 tutuklama

Karaman'da 10 günlük denetim raporu

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda sorgulama, yakalama ve suç eşyası ele geçirilmesi sağlandı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler kapsamında toplam 3 bin 326 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve suçla ilişkisi tespit edilen 7 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

trafik denetimleri ve sonuçları:

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, 101 sürücü ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 34 sürücü kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan ve 15 sürücü alkollü araç kullanmaktan yasal işlem gördü. Ayrıca denetimler kapsamında 204 araç trafikten men edilirken, 18 sürücünün ehliyetine el konuldu.

ele geçirilenler ve deliller:

Operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları da raporlandı. Kayıtlara göre 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kesici alet, 1 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 43 gram esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 31 adet sentetik ecza maddesi, 55 litre etil alkol ve 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Bu bulgular, denetimlerin hem suçla mücadelenin hem de trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çok yönlü bir çalışma olduğunu gösteriyor.

emniyetin açıklaması:

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama hedefiyle gece gündüz demeden denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yetkililer, benzer uygulamaların devam edeceğini ve kamu düzenini bozacak faaliyetlere karşı etkin müdahalenin süreceğini belirtti.

KARAMAN'DA POLİSİN YAPTIĞI ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARINDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 11 KİŞİ YAKALANIRKEN, 7 KİŞİ TUTUKLANDI.