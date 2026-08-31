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karayahşiler-bekirli bağlantı yolu tamamlandı

Çivril’de Karayahşiler ile Bekirli arasındaki 5 kilometrelik ulaşım bağlantısı tamamlandı; başkanlar mahalledeki çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşların taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Aslı Han

karayahşiler-bekirli bağlantı yolu tamamlandı

karayahşiler-bekirli yol bağlantısı hizmete açıldı:

Denizli’nin Çivril ilçesinde Karayahşiler ile Bekirli arasındaki 5 kilometrelik bağlantı yolu tamamlanarak halka açıldı. Çalışma, mahalle ulaşımını kolaylaştırmayı ve bölgedeki trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı ve yürütülen işler:

Yerel yönetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen projede yol düzenlemesinin yanı sıra mahallede toplam 21 bin metrekarelik beton parke serimi tamamlandı. Ayrıca, yağmur suyu hattı çalışmalarının sürdüğü bildirildi; altyapı eksiklerinin giderilmesi için devam eden uygulamalar yerinde takip ediliyor.

mahalle ziyareti ve halkın geri bildirimi:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Çivril Belediye Başkanı Semih Dere tamamlanan yolu ve yürütülen diğer çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında başkanlar, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talepleri dinledi ve sahadan gelen öncelikleri not aldı.

Mahalle sakinleri, özellikle Bekirli yönüne ulaşımı kolaylaştıran yolun açılmasından memnun olduklarını belirtti. Vatandaşlar, tamamlanan yol sayesinde zaman ve ulaşım maliyetlerinde iyileşme beklediklerini ifade etti.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, saha çalışmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Hemşehrilerimizin taleplerini dinlemeye, sorunları yerinde görerek çözüm üretmeye devam edeceğiz." Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise mahalle ziyaretlerinin ihtiyaçların tespit edilmesinde yol gösterdiğini ve çalışmaların bu doğrultuda sürdürüleceğini belirtti.

Yapılan yatırımın bölge halkına ulaşım kolaylığı sağlaması ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte günlük hayatın rahatlaması hedefleniyor.

ÇİVRİL’DE KARAYAHŞİLER İLE BEKİRLİ ARASINDAKİ 5 KİLOMETRELİK YOL TAMAMLANDI. ÇALIŞMA, MAHALLE...

ÇİVRİL’DE KARAYAHŞİLER İLE BEKİRLİ ARASINDAKİ 5 KİLOMETRELİK YOL TAMAMLANDI. ÇALIŞMA, MAHALLE SAKİNLERİNİN ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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