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Kargo kamyonu köprüden düştü: bir kişi yaşamını yitirdi

Tosya'da 8 Ekim'de PTT kargo kamyonu köprüden yaklaşık 25 metre düşerek hurda haline geldi; ağır yaralanan İsmail Öztürk yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kargo kamyonu köprüden düştü: bir kişi yaşamını yitirdi

Kargo kamyonu köprüden düştü: bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolu Çaykapı Kavşağı'nda, 8 Ekim tarihinde PTT'ye ait bir kargo kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Samsun istikametine seyir halinde olan araç, demir bariyerleri kırarak yaklaşık 25 metre yükseklikten köprüden aşağı uçtu. Kamyon, indiği alandaki beton su kemerine çarparak hurda yığınına döndü.

Kazada araçta bulunan sürücü Zafer G. ile kabinde sıkışan İsmail Öztürk yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kabinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsmail Öztürk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hasar ve sonuçları:

Kaza sonucu kamyondaki kargo paketleri etrafa saçıldı ve araç kullanılamaz hale geldi. Öztürk'ün cenazesinin, öğrenilen bilgilere göre Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Sancaklıtepe köyünde toprağa verildiği bildirildi.

Olay, köprü koruma bariyerleri ile sürücü hakimiyetinin önemini bir kez daha ortaya koydu; kazada hayatını kaybeden vatandaş için bölge halkında üzüntü oluştu.

TOSYA İLÇESİNDE KARGO KAMYONUNUN 25 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇMASI NETİCESİNDE MEYDANA...

TOSYA İLÇESİNDE KARGO KAMYONUNUN 25 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR YARALANAN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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