Kartepe muhtar ve azalarına sağlıklı yaşam eğitimiyle mahalleye sağlık bilinci

Kartepe'de SAHA eğitimi gerçekleştirildi

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında Kartepe'de düzenlenen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimi, ilçede görev yapan muhtar ve azaların katılımıyla Kartepe Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Güngörmez de katıldı.

Eğitimin içeriği ve uzman katkıları:

Programda sağlık okuryazarlığından sağlıklı beslenmeye, bağımlılıkla mücadeleden kanser taramalarında erken teşhise kadar geniş bir yelpazede bilgi paylaşımı yapıldı. Alanında uzman isimler, katılımcılara pratik ve güncel bilgiler aktardı.

Psikolog İsmail İşçen, bağımlılığın önlenmesi ve tedavi süreçlerine ilişkin yaklaşım ve yönlendirmeleri anlattı; bağımlılıkla mücadelede erken müdahalenin önemine vurgu yaptı. Diyetisyen Kübra Azdemir ise sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın günlük uygulamalarına dair öneriler sundu.

Dr. Cemile Umut kanserle mücadelede erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemini katılımcılarla paylaştı; tarama programlarına zamanında başvurmanın, tanı ve tedavi başarısını artırdığına dikkat çekti.

Sağlık okuryazarlığı ve mahalleye yansımaları:

Eğitimde, vatandaşların doğru sağlık bilgisine erişimi, koruyucu sağlık hizmetlerinden etkin yararlanma ve sağlık hizmetlerine doğru zamanda başvurma konuları öne çıktı. Katılımcıların soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı ve uygulamaya dönük yönlendirmeler yapıldı.

Eğitimin amaçları arasında muhtar ve azaların edindikleri bilgileri mahalle sakinlerine aktarması ve böylece doğru sağlık bilgisinin daha geniş kesimlere ulaşmasının sağlanması yer aldı. Bu yaklaşımın, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

KARTEPE’DE MUHTAR VE AZALARA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE SAĞLIKLI BESLENME, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE, KANSER TARAMALARINDA ERKEN TEŞHİS VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI GİBİ KONULARDA BİLGİLER PAYLAŞILDI.