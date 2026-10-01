Dolar 49,0289 +0,03%
Euro 55,1714 -0,67%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.615,79 +0,25%
EUR/USD 1,1231 -0,91%
Brent Petrol 102,49 +4,55%
--°

Öğrenci projeleriyle iklim gündemine giren Kastamonu Üniversitesi ilk üçte

Kastamonu Üniversitesi, ÜNİDES'in 'Çevre ve İklim' çağrısında 8 projeyle desteklenerek Türkiye'de en çok proje desteklenen üniversiler arasında üçüncü oldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Öğrenci projeleriyle iklim gündemine giren Kastamonu Üniversitesi ilk üçte

Kastamonu Üniversitesi 8 proje ile ÜNİDES'te öne çıktı

Kastamonu Üniversitesi öğrenci topluluklarının çevre ve iklim alanında hazırladığı 8 proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamındaki "Çevre ve İklim" özel çağrı döneminde desteklenmeye hak kazandı. Bu sonuçla üniversite, kabul edilen proje sayısı bakımından Türkiye genelinde ilk üç üniversite arasında yer aldı.

başvuru ve değerlendirme süreci:

ÜNİDES özel çağrısına yapılan başvurular 22 Haziran - 18 Eylül 2026 tarihlerinde toplandı. Başvuru döneminde 79 ilden toplam 855 proje sisteme yüklendi; bunların 303'ü ulusal, 552'si yerel başvuru olarak kaydedildi. Değerlendirme komisyonunun incelemeleri sonucunda 76 ilden 304 proje (99 ulusal, 205 yerel) destek almaya hak kazandı. Program, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 9-20 Kasım 2026 tarihlerindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine katkı sunmayı hedefliyor.

desteklenen projeler ve öncelikli konu başlıkları:

Kastamonu Üniversitesi tarafından desteklenen projeler arasında 3 ulusal ve 5 yerel başvuru bulunuyor. Ulusal düzeyde destek alan topluluklar: Dünya Dili Türkçe Öğrenci Topluluğu, Patika365 ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrenci Topluluğu. Desteklenen çalışmaların odağı; çevre koruması, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık ve geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam ile çevresel farkındalığın artırılması olarak belirlendi. Projelerin uygulama dönemi ise 14 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında planlanıyor.

Bu sonuçla Kastamonu Üniversitesi, kabul edilen proje sayısı bakımından Karabük ve Çanakkale Üniversiteleri ile birinci sırayı paylaşan kurumların ve ikinci sıradaki Hakkâri Üniversitesinin ardından Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen başarının öğrencilerin proje üretme ve uygulama yetkinliğini gösterdiğini vurguladı. Rektör Topal, "Öğrencilerimizin çevre ve iklim konusunda duyarlılık göstermeleri, çözüm üretmeye yönelik projeler geliştirmeleri ve bu projeleri hayata geçirmeleri bizler için son derece kıymetlidir. Üniversitemizin bu çağrıda desteklenen proje sayısı bakımından Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alması, öğrencilerimizin üretkenliğinin ve proje kültürümüzün ulaştığı noktayı göstermektedir" dedi.

Topal ayrıca proje süreçlerine katkı sunan tüm öğrencilere, akademik danışmanlara ve Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti. Desteklenen projelerin sahada uygulanmasıyla birlikte hem öğrenci deneyiminin zenginleşmesi hem de yerel toplumsal farkındalığın artması hedefleniyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ ÇEVRE VE İKLİM ALANINDA HAZIRLADIĞI 8 PROJE...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ ÇEVRE VE İKLİM ALANINDA HAZIRLADIĞI 8 PROJE, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI (ÜNİDES) KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, DESTEKLENEN PROJE SAYISI BAKIMINDAN TÜRKİYE GENELİNDE İLK ÜÇ ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da KPSS ön lisans için kurumlar sınav koordinasyonunu güçlendirdi
images

EBYÜ’de 'Bizim Gök Kubbemiz' için iş birliği olanakları ele alındı
images

Erzincan'da deprem masası toplandı: İRAP 2. dönem öncelikleri ele alındı
images

Pedasa'da öğrenciler tarihle doğayı iç içe deneyimledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

Soma'da İmbat Madencilik sahasında göçük: kurtarma çalışmaları sürüyor, aileler sahada bekliyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı