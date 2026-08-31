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Kartepe'de 16. sünnet şöleni 300 çocuğa unutulmaz gün

Kartepe Belediyesi'nin Meşelik Park Alanı'nda düzenlenen 16. sünnet şöleninde 300 çocuk için mehteran, halk oyunları, illüzyon ve animasyon gösterileri sunuldu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kartepe'de 16. sünnet şöleni 300 çocuğa unutulmaz gün

Kartepe'de 16. sünnet şöleni

Kartepe Belediyesi tarafından Meşelik Park Alanı'nda bu yıl 16'ncısı düzenlenen sünnet şöleni, 300 çocuğa yönelik etkinliklerle gerçekleştirildi. Gün boyu süren programda hem geleneksel hem de modern gösterilere yer verilerek çocuklar ve aileleri için renkli bir kutlama sunuldu.

etkinlik programı:

Şölen, Çocuk Mehteran Takımı ve Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Dans Topluluğu gösterileriyle başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf dinletisi yer aldı. Çocuklar için düzenlenen bölümde animasyon, illüzyon ve balon gösterileri sunuldu; alana kurulan şişme oyun grupları ile küçük konukların eğlencesi sağlandı.

Etkinlik kapsamında sünnet olan 300 çocuka çeşitli hediyeler takdim edildi ve katılımcılara yiyecek ikramında bulunuldu. Program boyunca hem ailelerin hem de çocukların fotoğraf çektirme ve anı biriktirme fırsatları sağlandı.

mesajlar ve katılımcılar:

Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak sözlerine başladı. Başkan Kocaman, çocukların özel günlerinden birine şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve evlatlara yönelik şu değerlendirmeyi paylaştı: Bu ulusun arkasından aslan gibi, pırıl pırıl çocuklarımız geliyor. Evlatlarımız çok çalışkan; onlardan daha çok çalışmalarını, azimli ve başarılı olmalarını istiyorum. Onları yetiştiren anne ve babalarımızı gönülden tebrik ediyor, emekleri için teşekkür ediyorum

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk de çocukların sağlıklı ve başarılı bir geleceğe hazırlanmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ise aileleri tebrik etti ve çocukların bugününe sahip çıkarken yarınlarını birlikte inşa ettiklerini vurguladı.

Şölene siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, protokol üyeleri ve ailelerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

KARTEPE&#039;DE BU YIL 16&#039;NCISI ORGANİZE EDİLEN SÜNNET ŞÖLENİ&#039;NDE, SÜNNET OLAN 300 ÇOCUK İÇİN ÇEŞİTLİ...

KARTEPE'DE BU YIL 16'NCISI ORGANİZE EDİLEN SÜNNET ŞÖLENİ'NDE, SÜNNET OLAN 300 ÇOCUK İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER VE GÖSTERİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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