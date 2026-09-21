Dolar 48,8156 +0,01%
Euro 56,0311 +0,14%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.838,28 -0,61%
EUR/USD 1,1474 +0,05%
Brent Petrol 97,61 +1,42%
--°

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Osman Arslan, Ömer Vatan ve Kazım Beyke adliyeye getirildi

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan ile dönemin müdür ve vardiya amiri Silivri Adliyesi'ne getirildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Osman Arslan, Ömer Vatan ve Kazım Beyke adliyeye getirildi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adliyeye sevk

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi Silivri Adliyesi'ne getirildi.

kimler getirildi:

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen isimler arasında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke yer aldı.

soruşturmanın odağı:

Soruşturma, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın aydınlatılmasını hedefliyor. Getirilen şüphelere ilişkin işlemlerin adliyede yürütüldüğü bildirildi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında eski...

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesi'ne getirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emirdağ çıkışında kamyon çarpışması: yaralı sürücü vinçle çıkarıldı
images

Turgutlu'da lise önünde silahla ateş açılması: öğrenciler yaralandı
images

Liselerin önünde silahlı saldırı tehdidi: alınması gereken önlemler
images

Ayrılık tartışması ölümle sonuçlandı: Payas'ta eşini tüfekle öldüren zanlı tutuk...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Markette nefesi kesilen adama eğitimli müdahale hayat verdi

Çayırlı'da tarladan sofraya: beyaz kuru fasulye hasadı başladı

Emirdağ çıkışında kamyon çarpışması: yaralı sürücü vinçle çıkarıldı

Marmaris'te 'İzmarit Savaşçıları' sessiz kirliliğe karşı göreve başladı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı