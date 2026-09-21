Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Osman Arslan, Ömer Vatan ve Kazım Beyke adliyeye getirildi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adliyeye sevk
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi Silivri Adliyesi'ne getirildi.
kimler getirildi:
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen isimler arasında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke yer aldı.
soruşturmanın odağı:
Soruşturma, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın aydınlatılmasını hedefliyor. Getirilen şüphelere ilişkin işlemlerin adliyede yürütüldüğü bildirildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesi'ne getirildi
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