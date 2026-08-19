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Kastamonu'da imal aşamasında sahte içki üretimine jandarmadan operasyon

Kastamonu jandarmasının 8-15 Ağustos 2026 operasyonunda 50 litre etil alkol ve sahte içki yapımına yönelik çok sayıda malzeme ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kastamonu'da imal aşamasında sahte içki üretimine jandarmadan operasyon

Kastamonu jandarma ekipleri operasyon düzenledi:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları sırasında 8-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, sahte içki üretimine yönelik ekipman ve ham maddelerin bulunduğu adreslerde önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda 50 litre etil alkol, 2 mutfak tüpü, mutfak ocağı, su arıtma cihazı, alkolmetre, 1,5 kilogram alkol mayası ve 8 aroma kiti gibi sahte içki üretimine doğrudan yönelik çok sayıda araç-gereç bulundu. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Hakında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Jandarma kaynakları, ele geçirilen malzemelerin sahte içki üretim aşamasına hazır olduğuna dikkat çekti.

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇOK MİKTARDA SAHTE...

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇOK MİKTARDA SAHTE ALKOL YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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