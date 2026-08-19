Sındırgı'dan başlayan alevler rüzgarla Simav sınırına doğru ilerliyor

olayın gelişimi:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 14.00 civarında bir süt kamyonunda çıkan yangın çevredeki çam ormanlarına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve yangının Düvertepe, Osmanlar ve Şapçı köyleri arazilerindeki ormanlık alanları tutuşturduğu bildirildi. Sahadan alınan bilgiler, alevlerin Kütahya'nın Simav ilçesi sınırına doğru ilerlediğini gösteriyor.

müdahale ve kullanılan kaynaklar:

Bölgede söndürme çalışmalarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir itfaiye ve Sındırgı Belediyesi ekipleri öncülük ediyor. Ayrıca maden ocaklarından gelen iş makineleri, orman işçileri, belediye personeli ve köylüler seferber edildi. Yangına havadan 6 uçak ve 6 helikopter olmak üzere toplam 12 hava taşıtı, karadan ise 60 arazöz, 3 iş makinesi ve yaklaşık 300'den fazla personel ile müdahale sürüyor.

lojistik ve zorluklar:

Hava araçları, alevlerle mücadele için yakındaki Çaygören Barajı'ndan su alarak havadan müdahale ediyor. Sarp yamaçlardaki çamlik alanlarda ise karadan müdahale güçlükle yürütülüyor; rüzgar da söndürme çalışmalarını önemli ölçüde zorlaştırıyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için hem yangının ilerlediği hattı hem de olası sıçramaları izleyerek tedbir alıyor.

Ekiplerin bölgede yoğunlaşan söndürme çalışmaları devam ediyor; yetkililer yangının seyrine göre ilave tedbir ve kaynak konuşlandırılabileceğini belirtiyor.

BALIKESİR'İN SINDIRGI İLÇESİNDE BİR SÜT KAMYONUNDAKİ YANGININ ORMANA SİRAYET ETMESİYLE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI KÜTAHYA'NIN SİMAV İLÇESİNE DOĞRU BÜYÜYOR. YANGINA 6 UÇAK 6 HELİKOPTER İLE HAVADAN, 300 PERSONEL VE 60 ARAZÖZ İLE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.