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Kastamonu'da pancar tarlasında çıkan kavga 4 kişinin ölümüne yol açtı, baba ve oğlu tutuklandı

Taşköprü'de tarlada çıkan tartışmada İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali ve kardeşi Halit Karasu yaşamını yitirdi; Metin A. ile oğlu Çetin A. tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu'da pancar tarlasında çıkan kavga 4 kişinin ölümüne yol açtı, baba ve oğlu tutuklandı

Taşköprü Akdeğirmen köyünde ölümle sonuçlanan tartışma

Dün Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında tarlada tartışma çıktı. Çıkan kavgada kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu olay yerinde hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, tartışma pancar sökme işi sırasında alevlendi. Taraflar arasındaki geçmişteki husumetin sürmesi, kavgayı büyüten etkenlerden biri olarak kaydedildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çift şahsı gözaltına aldı: Metin A. ve oğlu Çetin A..

soruşturma ve adli süreç:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece her iki zanlı da tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülürken, kolluk güçleri çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.

Olayın detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ve soruşturmanın seyri bekleniyor.

Kastamonu’da 4 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı

Kastamonu’da 4 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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