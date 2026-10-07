Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Esenyurt soruşturmasının ayrıntıları: iddialar, tape kayıtları ve mali tespitler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediyesi kaynaklı bazı ihalelerde fesat ve rüşvet iddiaları yer alıyor. Dosyadaki tespitlere göre, belirli ihalelerin belirli firmalarda kalmasının sağlandığı ve işi alan yüklenici firmalardan hak ediş bedellerinin ortalama yüzde 20'si oranında para talep edildiği öne sürüldü.

Gizli tanık ifadeleri ve tape kayıtları:

Soruşturma dosyasına giren belgeler arasında 3 gizli tanık beyanı, çok sayıda ses kaydı ve 7 ayrı tape kaydı bulunuyor. Gizli tanıklar benzer yönlerde ifade vererek iddiaları destekleyen ses kayıtları sundu. Dosyadaki bir kayıtta, Topraköz firmasının sahibi Erhan Toprak'ın, hak edişleri alabilmek için ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz'ın yeğenine Esenyurt Seyrantepe'deki bir pastanede 3 milyon TL verdiği anlatılıyor; kayıtta paranın tesliminden sonra şirketin hak edişlerinin ödendiği iddiası yer alıyor.

Başka bir ses kaydında ise Erhan Toprak'ın, ASM firması sahibi Salih Yılmaz aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a para verdiğine dair ifadeler olduğu aktarılıyor. Tape kayıtlarında ayrıca ihaleye girilip girilmeyeceğinin konuşulduğu, ekip bütünlüğüne ilişkin değerlendirmeler ve bir firmanın sahada işi gerektiği gibi yapmadığı gerekçesiyle geçici kabulünün yapılmadığına dair görüşmeler bulunuyor. Bu görüşmelerde, firmanın Yusuf Ulutaş ile ilişkisinin "firmanın Yusuf Ulutaş'ı beslediği" şeklinde tarif edildiğine ilişkin ifadeler yer alıyor.

Mali inceleme ve MASAK bulguları:

Dosyada yer alan MASAK raporu, soruşturmanın mali bölümünde merkezi bir belge konumunda. Rapora göre Yusuf Ulutaş'ın para transfer işlem hacmi yıllar içinde dalgalanma gösteriyor; 2017'de 601 bin TL, 2018'de yaklaşık 1 milyon TL, 2019-2021 arası yıllık ortalama 400 bin TL, 2022'de yaklaşık 10 milyon TL, 2023'te 8,5 milyon TL ve 2024'te 10,6 milyon TL olarak kaydedilmiş. Raporda 2025 için ise işlem hacminin 231 milyon 26 bin TL'ye yükseldiği belirtiliyor.

Mali incelemede, Ulutaş'ın en yoğun para ilişkisinin kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek ile olduğu tespit edildi. Rapora göre Yusuf Ulutaş tarafından Tuba Ulutaş Şenyürek hesabına nakit veya transfer yoluyla toplam 323 milyon 43 bin TL yatırıldı. Tuba Ulutaş Şenyürek'in 2024-2026 arasında toplam 396 milyon 599 bin TL nakit çektiği; bunun 395 milyon 784 bin TL'sinin 2025'te gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca, soruşturmada rüşvet iddialarına konu olduğu öne sürülen şirketlere yapılan hak ediş ödemelerinin toplamının 248 milyon 56 bin 808 TL olduğu; Ulutaş'ın kardeş hesabına aktardığı tutarın ise 212 milyon 155 bin 533 TL olarak belirlendiği MASAK raporunda yer alıyor.

Teknik takip, HTS ve baz analizleri:

Emniyetin yürüttüğü teknik takibe ilişkin tutanaklarda HTS kayıtları ve baz analizleri de dosyaya dahil edildi. Mali ve teknik incelemelerde Namık Çebi İnşaat şirketine ilişkin operasyonel örüntüler ortaya kondu. Buna göre belediyeden şirket hesabına yapılan hak ediş ödemelerini izleyen aynı gün veya ertesi günlerde, hak ediş tutarının yaklaşık yüzde 20'si tutarında nakit çekimler yapıldığı belirlendi. Örneklere göre 10 milyon TL'lik hak ediş ödemesinin ardından yaklaşık 2 milyon 100 bin TL, 5 milyon TL'lik ödeme sonrasında ise yaklaşık 1 milyon 125 bin TL nakit çekildiği kaydedildi; benzer işlemler yaklaşık 15 ayrı hak ediş ödemesinde tekrarlandığı bildirildi.

HTS ve baz analizleri, nakit çeken kişilerle rüşvet para teslimlerinde aracı olduğu değerlendirilen şahıslar arasındaki mekânsal yakınlığı gösterdi. Dosyada, şirketten nakit çeken Namık Çebi ile çalışanları Doğancan Güzel, Cemalettin Çağlayan ve Harun Berber'in para çekimlerinin kısa süre sonrasında, rüşvet paralarının tesliminde aracı olarak gösterilen İbrahim Doğancıoğlu ve Anıl Alioğlu ile aynı bölgelerde baz verdiği tespitinin yer aldığı belirtildi. İbrahim Doğancıoğlu ve Anıl Alioğlu'nun da aynı gün veya birkaç gün içinde Yusuf Ulutaş ile baz birlikteliğinin bulunduğu kaydedildi.

Ev araması ve ele geçirilenler:

Soruşturma kapsamında yapılan ev aramasında da kayda değer bulgular bulundu. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde 7 Ekim tarihinde yapılan aramada, 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL nakit ile çok sayıda ziynet eşyası, 2 Rolex saat ve 3 silah ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen ziynet eşyalarının sayısı dosyada ayrıntılı olarak listelendi: 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük ve 9 bileklik ile çeşitli saatler.

Soruşturma hâlen yürütülüyor ve dosyada gizli tanık beyanları, ses kayıtları, teknik takip tutanakları, HTS ve baz analizleri ile MASAK tarafından hazırlanan mali incelemeler esas alınıyor. İddialar soruşturma aşamasında olup, tespitlerin yargı sürecinde nasıl değerlendirileceği ilerleyen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde netleşecek.

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