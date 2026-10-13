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Kasisler ve yağmur D-100'de trafiği durma noktasına getirdi

Küçükçekmece D-100'de derz değişimi için konulan kasisler ve etkili yağış yolun kilitlenmesine yol açtı; kilometrelerce araç kuyruğu ve sürücü tepkisi yaşandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:37

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kasisler ve yağmur D-100'de trafiği durma noktasına getirdi

Küçükçekmece D-100'de ulaşım kilitlendi

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nun Hacı Şerif yönünde yürütülen derz değişimi çalışması kapsamında ana artere yerleştirilen kasisler, bölgeye yağan yağmurla birlikte trafik akışını ağırlaştırdı ve ulaşım adeta durma noktasına geldi.

çalışmanın düzeni ve ulaşım planı:

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin 10.10.2026 tarihli açıklamasına göre, Küçükçekmece Viyadüğü Üstü Derz Değişim İşi nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti 9 Ekim saat 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı ve trafik akışı yanyol üzerinden sağlanmaya başlandı. Çalışmaların 12 gün sürmesi planlanmakta olup, trafik düzenlemesi kapsamında gündüz saatlerinde rampa üzerinden, 23.00-06.00 saatleri arasında ise yanyol üzerinden ulaşım sağlanacağı bildirildi.

sürücülerin tepkileri ve bölgedeki durum:

Kasislerin sebep olduğu yavaşlama ile yağmurun etkisinin çakışması sonucu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler duruma tepki gösterdi ve trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi. Bölgedeki yoğunluğun mesai bitimi saatleriyle birlikte daha da artması bekleniyor.

Yanyolda trafikte kalan ve tepki gösteren vatandaşlardan Fazlı Yılmaz, 'Her akşam trafik oluyor. Yağmur yağınca daha fazla oluyor. Bir buçuk saattir trafikteyim. Bahçelievler’den geliyorum. Çok sıkıntı. Ulaşamıyoruz. İstanbul’da yağmur yağınca daha fazla trafik oluyor' dedi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞURKEN, SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ. TRAFİK HAVADAN DRON İLE...

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞURKEN, SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ. TRAFİK HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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