Bochum'da bebek arabalarının ateşe verildiği yangın: üç kişi yaşamını yitirdi

Bochum'da apartman yangını: kundaklama şüphesi

Almanya’nın Bochum kentinde, Hofstede semtindeki Post Caddesi’nde sabah saatlerinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaştığında alevlerin apartmanın giriş kapısından üst katlara doğru ilerlediği ve bazı sakinlerin pencerelerde kurtarılmayı beklediği bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesi ve kurtarma çalışmaları:

Yangına müdahale eden ekipler, yangın merdiveni ve düşme yatağı kullanarak bina sakinlerini kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen beş kişi yaralı olarak tahliye edildi ve tedavi altına alındı. Ekipler binada 3 kişinin cesedini buldu. Olayda bir kedi de yaralı halde kurtarıldı.

Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede, binadaki ahşap merdivenin alevlerden ağır hasar gördüğü ve bunun birçok sakinin kaçışını engellediği tespit edildi.

Soruşturmanın odak noktaları:

Polisin akşam saatlerinde verdiği bilgiye göre, bina girişindeki bebek arabalarının ateşe verildiği ve yangının buradan ahşap merdivene ulaştığı belirlendi. Aynı noktadaki metal posta kutularının eridiği kaydedildi; bu bulgular nedeniyle polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Yetkililer ayrıca, pazar günü binaya gelen bir kavga ihbarıyla yangın arasındaki ilişkinin de araştırıldığını bildirdi. Olay yerinde kriminal inceleme sürüyor.

Yerel medyaya konuşan komşular, yangında hayatını kaybeden iki kadın ile bir erkeğin iki hafta önce daha önce yangın çıkan binaya taşındıklarını söyledi. Yangın nedeniyle binanın kullanılamaz hale gelmesi üzerine bazı sakinler belediyeye ait misafirhanelere yerleştirildi.

Soruşturma devam ediyor; polis, yangının çıkış nedeni ve olaydaki sorumluluk ilişkilerini aydınlatmak için delil toplama ve ifade alma çalışmalarını sürdürüyor.

ALMANYA'NIN BOCHUM KENTİNDE BİR APARTMANDA ÇIKAN 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ VE 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI YANGINLA İLGİLİ KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI BİLDİRİLDİ.