Türkoğlu'nda öldürülen polis için serbest kalan şüphelilere aileden adalet çağrısı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 8 Ekim'de çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru Seydullah Orçanın aile fertleri, olayla bağlantılı olduklarını öne sürdükleri dört kişiden üçünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Aile, görüntülerdeki ayrıntıları örnek göstererek olayın planlı olduğunu ve adalet taleplerinin karşılanmasını istiyor.

olayın gelişimi:

Olay, 8 Ekim tarihinde Beyoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesiyle başladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Orçan'ın kendi aracıyla olay yerine geldiği, iki grubun arasını açmaya çalıştığı görülüyor. Bir süre sonra başka bir araçla gelen şahısların ateş açtığı, Orçan'ın ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybettiği görüntülerde yer aldı.

Aile üyeleri, kameraların olayın hemen sonrasını da kaydettiğini belirterek, saldırganların bir kısmının olay yerinden yürüyerek kaçtığını, daha sonra planlı bir şekilde araca bindirilip götürüldüğünü aktardı.

aile iddiaları ve talepleri:

Ökkeş Koç (Orçan'ın yeğeni ve damadı) olayın öncesine dair aile anlatımını şöyle aktardı: "Babam görev çıkışı iki grubun kavgasını aralamak için olay yerinde bulunuyor. Güvenlik kamerasında da görüldüğü gibi iki grubu aralıyor. Sonrasında eve gidiyor. Eve geldikten sonra babamı arayıp tehdit ediyorlar. Babam olayı anlatarak müdahil olmasını istiyor; üç görüşmenin hiç birinde ciddiyet gösterilmiyor. Ardından babam pastanenin önüne çağırılıyor, o sırada hain bir saldırı gerçekleştiriliyor."

Koç, kameraların saldırının "planlı" olduğunu gösterdiğini öne sürerek, "Olay yerine arabayla dört şahıs geliyor. Babamı vuran kişi yaya olarak kaçıyor, diğer üç kişi de onu arabaya bindirip kaçırıyor. Defnedilmeden, gömülmeden o üç şahıs serbest bırakıldı; biz bunu yediremiyoruz" dedi.

Burcu Orçan, katilin madde bağımlısı olduğunu ve bu kişinin olay yerine getirilmesinde yardımcı olan üç kişinin silah temininde bulunmak ve yardım-yataklık yapmakla suçlandığını öne sürerek, "Babam için adalet istiyorum. Buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum" ifadelerini kullandı.

Aile, serbest kalan şüphelilerin durumuna ilişkin tepkisini sürdürürken, olayın güvenlik kamerası kayıtlarının ve aile iddialarının soruşturma sürecinde dikkate alınmasını talep ediyor. Olayla ilgili yetkili mercilerin ve Adalet Bakanlığı'nın adım atması beklentisi aile tarafından dile getirildi.

Not: Haber, ailenin iddiaları doğrultusunda derlenmiştir; soruşturma ve resmi işlemlerle ilgili resmi açıklamalar haberde yer almamaktadır.

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE SİLAHLI KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SADULLAH ORÇAN’IN AİLESİ, OLAYLA BAĞLANTILI OLDUĞUNU BELİRTTİKLERİ DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜNÜN SERBEST BIRAKILDIĞINI ÖNE SÜREREK ADALET ÇAĞRISINDA BULUNDU