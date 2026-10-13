Dolar 49,3581 0,00%
Euro 55,2730 +0,40%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.633,24 -0,25%
EUR/USD 1,1196 +0,31%
Brent Petrol 105,60 -0,98%
--°

Türkoğlu'nda öldürülen polis için serbest kalan şüphelilere aileden adalet çağrısı

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda kavgayı ayırırken öldürülen polis Seydullah Orçan'ın ailesi, 4 şüpheliden 3'ünün serbest kalmasına tepki gösterip adalet istedi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Türkoğlu'nda öldürülen polis için serbest kalan şüphelilere aileden adalet çağrısı

Türkoğlu'nda öldürülen polis için serbest kalan şüphelilere aileden adalet çağrısı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 8 Ekim'de çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru Seydullah Orçanın aile fertleri, olayla bağlantılı olduklarını öne sürdükleri dört kişiden üçünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Aile, görüntülerdeki ayrıntıları örnek göstererek olayın planlı olduğunu ve adalet taleplerinin karşılanmasını istiyor.

olayın gelişimi:

Olay, 8 Ekim tarihinde Beyoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesiyle başladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Orçan'ın kendi aracıyla olay yerine geldiği, iki grubun arasını açmaya çalıştığı görülüyor. Bir süre sonra başka bir araçla gelen şahısların ateş açtığı, Orçan'ın ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybettiği görüntülerde yer aldı.

Aile üyeleri, kameraların olayın hemen sonrasını da kaydettiğini belirterek, saldırganların bir kısmının olay yerinden yürüyerek kaçtığını, daha sonra planlı bir şekilde araca bindirilip götürüldüğünü aktardı.

aile iddiaları ve talepleri:

Ökkeş Koç (Orçan'ın yeğeni ve damadı) olayın öncesine dair aile anlatımını şöyle aktardı: "Babam görev çıkışı iki grubun kavgasını aralamak için olay yerinde bulunuyor. Güvenlik kamerasında da görüldüğü gibi iki grubu aralıyor. Sonrasında eve gidiyor. Eve geldikten sonra babamı arayıp tehdit ediyorlar. Babam olayı anlatarak müdahil olmasını istiyor; üç görüşmenin hiç birinde ciddiyet gösterilmiyor. Ardından babam pastanenin önüne çağırılıyor, o sırada hain bir saldırı gerçekleştiriliyor."

Koç, kameraların saldırının "planlı" olduğunu gösterdiğini öne sürerek, "Olay yerine arabayla dört şahıs geliyor. Babamı vuran kişi yaya olarak kaçıyor, diğer üç kişi de onu arabaya bindirip kaçırıyor. Defnedilmeden, gömülmeden o üç şahıs serbest bırakıldı; biz bunu yediremiyoruz" dedi.

Burcu Orçan, katilin madde bağımlısı olduğunu ve bu kişinin olay yerine getirilmesinde yardımcı olan üç kişinin silah temininde bulunmak ve yardım-yataklık yapmakla suçlandığını öne sürerek, "Babam için adalet istiyorum. Buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum" ifadelerini kullandı.

Aile, serbest kalan şüphelilerin durumuna ilişkin tepkisini sürdürürken, olayın güvenlik kamerası kayıtlarının ve aile iddialarının soruşturma sürecinde dikkate alınmasını talep ediyor. Olayla ilgili yetkili mercilerin ve Adalet Bakanlığı'nın adım atması beklentisi aile tarafından dile getirildi.

Not: Haber, ailenin iddiaları doğrultusunda derlenmiştir; soruşturma ve resmi işlemlerle ilgili resmi açıklamalar haberde yer almamaktadır.

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE SİLAHLI KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS...

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE SİLAHLI KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SADULLAH ORÇAN’IN AİLESİ, OLAYLA BAĞLANTILI OLDUĞUNU BELİRTTİKLERİ DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜNÜN SERBEST BIRAKILDIĞINI ÖNE SÜREREK ADALET ÇAĞRISINDA BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy’de çatı yangını, mahalle dayanışması öne çıktı
images

Bodrum'da huzur operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, iki tutu...
images

Yenidoğan Çetesi davasında liderin savunması için duruşma ertelendi
images

Mersin'de hesap ağı kurup yatırım vaadiyle 360 kişiyi mağdur eden şebeke çökerti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'da huzur operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, iki tutuklama

Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz için Bodrum'da veda töreni

Cizre'de umut ve gurur: Avrupa bronzunu getiren boksörün dönüşü

Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu